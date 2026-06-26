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IVAN GUTTLER

Šef DHMZ-a za 24sata: 'Bit će još gore, evo kada se kod nas očekuje 50 stupnjeva...'

Piše Luka Safundžić,
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Šef DHMZ-a za 24sata: 'Bit će još gore, evo kada se kod nas očekuje 50 stupnjeva...'
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Foto: Sarah Meyssonnier

U Hrvatskoj su do sada najviše temperature izmjeren u Pločama 42,8 stupnjeva u kolovozu 1981 godine, rekao nam je šef DHMZ-a...

DHMZ je upalio upozorenja za područje cijele Hrvatske. Najgore, crveno upozorenje upaljeno je za riječku i splitsku regiju. Za riječku regiju upozorenje je upaljeno zbog toplinskog vala, odnosno temperatura će biti > 35 stupnjeva

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Foto: Profimedia

- Poduzmite mjere, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe, djecu i starije. Postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih tijela. Mogući su kvarovi na pojedinim infrastrukturama - naveli su iz DHMZ-a. 

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Isto upozorenje upaljeno je u za splitsku regiju. Narančasto upozorenje upaljeno je za dubrovačku regiju, dok je ostat Hrvatske u žutom upozorenju.  Šef DHMZ-a rekao je za 24sata kako je do sada najviša izmjerena temperatura na području Europe iz kolovoza 2021. godine, kada je na Siciliji izmjereno 48,8 stupnjeva. 

- U Hrvatskoj su do sada najviše temperature izmjeren u Pločama 42,8 stupnjeva u kolovozu 1981 godine - rekao nam je Ivan Guttler, šef DHMZ-a.

Otkrio nam je i kada se u Europi može očekivati 50 stupnjeva. 

- 50 stupnjeva se pojavljuje već danas u dijelovima svijeta. Procjene su da ćemo izmjeriti prvi put 50 stupnjeva na području Europe za 10-20 godina na područjima južne Francuske ili Italije koji su najbliži tim dijelovima svijeta koji inače mjere 50 stupnjeva - rekao je Guttler.  

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