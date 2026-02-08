Obavijesti

VATRU GASILI KONDUKTERI

VIDEO Planuo vlak kod Osijeka: 'Strojovođa je vikao, morali smo iskakati, bilo je prestrašno'

Piše Marta Divjak,
Foto: Čitatelj 24sata

Situacija je bila krajnje opasna, ali na svu sreću vatrogasci nisu morali reagirati jer su tu bili hrabri kondukteri. Situacija se primirila, vatra je ugašena,

Putnički vlak koji je putovao prema Osijeku zapalio se kod Dopsina, blizu Čepina. Putnici su, kako doznajemo od njih, morali istrčati iz vlaka u polje, pa su sa sigurne udaljenosti u čudu gledali što se događa. Srećom, nije bilo većeg požara već su kondukter i strojovođa vatru sami ugasili.

- Situacija je bila krajnje opasna, ali na svu sreću vatrogasci nisu morali reagirati jer su tu bili hrabri kondukteri. Situacija se primirila, vatra je ugašena, ali hrpa studenata će kasniti na fakultet u Osijeku - ispričao nam je jedan čitatelj. 

Foto: Čitatelj 24sata

- Strojovođa je izletio iz svog prostora gdje upravlja vlakom i krenuo vikat kako gori vlak i morali smo iskakati van. Bilo je prestrašno, uplašili smo se, usred polja i blatnjavi smo se nekako dogurali takvi blatnjavi do Dopsina - ispričao nam je drugi čitatelj.

- Pohvala za konduktera koji je pravovremeno reagirao, otvorio vrata od vlaka, pomagao putnicima iznijeti kofere i osobne stvari i dodavao vatrogasne aparate kako bi se što prije ugasio požar - rekla nam je još jedna čitateljica.

Foto: Čitatelj 24sata

Poslali smo i upit HŽ-u, a odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.

