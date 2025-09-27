Ministar Šušnjar: 'Mogao bi mađarski ministar Szijjarto doći u Zagreb umjesto u Moskvu'

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto optužio je Hrvatsku u četvrtak u New Yorku da iskorištava kriznu situaciju i nameće ratnu pristojbu na sirovu naftu koja se isporučuje Mađarskoj.

- Mađarska vlada neće dopustiti da njihova pohlepa za profitom ugrozi rezultate politike smanjenja režijskih troškova - poručio je. Naveo je kako bi Mađarska mogla uvoziti znatno više prirodnog plina i sirove nafte iz Hrvatske nego što to trenutačno dopušta energetska infrastruktura susjedne zemlje, čija je razina razvoja znatno niža od one u Mađarskoj.

Na njegove izjave osvrnuli su se brojni naši političari, reakcije ne staju, a komentar je na društvenim mrežama dao i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

- Ako si taj koji češće posjećuje Moskvu nego recimo Bruxelles ili Zagreb, nisi u poziciji optuživati druge za profiterstvo. Sve članice EU odbijaju financirati ruski rat, vrijeme je da to i Mađarska napravi - napisao je Šušnjar i dodao:

- Hrvatska je pouzdani partner svim saveznicima, tako i prijateljima i susjedima Mađarima. Pozivam ministra Szijjarta da umjesto u Moskvu, dođe u Zagreb i sam se uvjeri u našu infrastrukturu.