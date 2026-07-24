FOTO Plenković odgledao ragbijaški spektakl u Splitu. S njim je bila i Blanka Vlašić
Premijer Plenković se na Parku mladeži susreo s organizatorima završnice Europskog prvenstva u ragbiju, predstavnicima Grada i Županije i sportskim djelatnicima. Iskoristio je priliku i nakon protokolarnih razgovora pogleda malo i utakmica u "sedmici", a sudjelovat će i u svečanosti otvaranja prvenstva.
Od petka do nedjelje Park mladeži je domaćin završnog turnira Europskog prvenstva u ragbiju 7, na kojem će nastupiti 24 reprezentacije, po 12 u muškoj i ženskoj konkurenciji. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL