FOTO Počela sanacija Marjana: Milijun eura za uklanjanje četiri tisuće uništenih stabala

Ako se sanacija završi u roku od tri mjeseca u tom će se slučaju spriječiti širenje potkornjaka na zdrava stabla, rekao je Ivan Maretić, koji je zadužen za nadzor šumarskih radova na Marjanu. U protivnom, dodao je, nastupit će veća šteta. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL