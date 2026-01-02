FOTO Počela sanacija Marjana: Milijun eura za uklanjanje četiri tisuće uništenih stabala

Stabla oštećena u nevremenu moraju se ukloniti u roku od tri mjeseca kako bi se spriječilo širenje namnoženog mediteranskog potkornjaka na ostatak šume
Sanacija oko četiri tisuće oštećenih stabala u splitskoj park-šumi Marjan, koja je stradala u nevremenu prošlog ljeta, počela je u petak, troškovi će iznositi milijun eura a rok za završetak radova je tri mjeseca.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Grad Split je osigurao milijun eura za sanaciju a nakon sanacije uslijedit će pošumljavanje park-šume Marjan, rekao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Rokovi za uklanjanje oko četiri tisuće slomljenih i oštećenih stabala su tri mjeseca i nužno ih je završiti u tom razdoblju radi sprječavanja masovne zaraze stabala mediteranskim potkornjakom, štetnim kukcem koji se u međuvremenu namnožio.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ako se sanacija završi u roku od tri mjeseca u tom će se slučaju spriječiti širenje potkornjaka na zdrava stabla, rekao je Ivan Maretić, koji je zadužen za nadzor šumarskih radova na Marjanu. U protivnom, dodao je, nastupit će veća šteta.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ravnatelj Park-šume Marjan Jakša Božanić upozorio je da se radi o Realnoj opasnosti od potkornjaka.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
