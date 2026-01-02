Obavijesti

Galerija

Komentari 0
TRKA S VREMENOM

FOTO Počela sanacija Marjana: Milijun eura za uklanjanje četiri tisuće uništenih stabala

Stabla oštećena u nevremenu moraju se ukloniti u roku od tri mjeseca kako bi se spriječilo širenje namnoženog mediteranskog potkornjaka na ostatak šume
Split: Započeta sanacija Park šume Marjan nakon ljetne oluje
Sanacija oko četiri tisuće oštećenih stabala u splitskoj park-šumi Marjan, koja je stradala u nevremenu prošlog ljeta, počela je u petak, troškovi će iznositi milijun eura a rok za završetak radova je tri mjeseca. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
1/34
Sanacija oko četiri tisuće oštećenih stabala u splitskoj park-šumi Marjan, koja je stradala u nevremenu prošlog ljeta, počela je u petak, troškovi će iznositi milijun eura a rok za završetak radova je tri mjeseca. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026