STIGAO U DORH

FOTO Počelo ispitivanje mladića uhićenog radi požara u Vjesniku

Piše Ivan Štengl,
Zagreb: Privođenje osumnjičenog za požar u Vjesniku

Veliki požar zahvatio je zgradu Vjesnika s ponedjeljka na utorak. Vatrogasci su se borili cijeli dan kako bi ugasili buktinju koja je uništila cijelu zgradu...

U Remetinečkoj ulici, u prostorijama DORH-a, počelo je ispitivanje mladića koji je uhićen zbog požara u Vjesniku, doznaje Jutarnji list.

Zagreb: Privođenje osumnjičenog za požar u Vjesniku
Zagreb: Privođenje osumnjičenog za požar u Vjesniku

Kako smo ranije pisali, mladića je policija uhitila zbog sumnje u moguću povezanost s požarom, koji je u ponedjeljak navečer izbio u zgradi Vjesnika.

Budući da je istraga u vrlo ranoj fazi, a istražitelji i stručnjaci iz Centra “Ivan Vučetić” još nisu imali priliku ući u neboder i obaviti očevid te prikupiti materijalne dokaze na mjestu događaja, jasno je zbog čega je policija vrlo oprezna oko toga što komunicira u javnosti.

Kako je prvi objavio Jutarnji list, policajcima se javio mladić koji je rekao da je sa skupinom drugih mlađih osoba bio u zgradi Vjesnika kritične večeri. Navodno je rekao da su se htjeli popeti na vrh nebodera, ali su na zadnjim katovima naišli na zaključana vrata pa nisu mogli dalje.

NOVI IZAZOV Stručnjaci o obnovi Vjesnikova nebodera: 'Zgrada je izdržala više nego što je i trebala'
Stručnjaci o obnovi Vjesnikova nebodera: 'Zgrada je izdržala više nego što je i trebala'

Iz zagrebačke policije priopćili su ranije da su od trenutka saznanja za požar u poslovnoj zgradi Vjesnika, odnosno od početka, uz osiguranje mjesta događaja i poduzimanja mjera radi sigurnosti građana, započeli kriminalističko istraživanje.

- U početnoj fazi, kad govorimo o izvidima, od iznimne je važnosti žurno i neometano prikupiti obavijesti od svih osoba koje policiji mogu dati korisna saznanja o događaju, te je otegotna okolnost kad se informacije i saznanja javno objave. Naime, navedeno može otežati policijski posao te dovodi u rizik da informacije dođu i do osoba koje je potrebno obuhvatiti kriminalističkim istraživanjem, a za koje se doznalo upravo u toj početnoj fazi izvida. Potvrđujemo da je dosadašnjim kriminalističkim istraživanjem bilo obuhvaćeno nekoliko mlađih osoba, od kojih je jedna uhićena i nad njom se provodi kriminalističko istraživanje. Budući da nam je važno pravovremeno informiranje, vođeni primarno interesom učinkovitog kriminalističkog istraživanja, čim okolnosti to dozvole, dodatno ćemo informirati javnost - priopćili su iz policije.

