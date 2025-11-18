FOTO Počelo je grudanje i sanjkanje: 'Znalo je tu napadati snijega da ne možemo izaći'

Nakon juga i kiše Kvarnerom je zapuhala bura, a s njom je stiglo i zahlađenje. Promjena vremena zahvatila je cijelu zemlju te donijela i ovogodišnje prve snježne pahulje. Snježni pokrivač tako je tijekom noći na utorak zabijelio Liku, Gorski kotar, Platak, ali i vrh Medvednice, Sljeme.

Pokretanje videa... 01:27 Snijeg zabijelio Gorski kotar | Video: 24sata/Nel Pavletić/PIXSELL

U Gorskom kotaru ceste su u utorak bile prohodne, no na prometnicama su na snazi zimski uvjeti i obavezna zimska oprema. I dok su na cestama ralice u punom pogonu, oko kuća rade lopate.

- Ma nije ovo ništa kako zna biti. Znalo je tu napadati i po dva i pol metra snijega, zatrpati vrata da ne možemo izaći. No zime su s godinama postale sve blaže, a to nama starima odgovara, dok se mladi vesele svakom snježnom pokrivaču - kaže stari Goranin, kojega zatičemo pred kućom kako lopatom krči stazu pred ulazom oko kojega spremno čekaju naslagana drva za ogrjev.

Iz dimnjaka obiteljskih kuća dimi se vatra u kaminima i pećima, oko istih širi se miris orahnjača, kupusa i kobasica. Tu i tamo zatičemo zaigranu djecu koja se na najljepšim prirodnim igraonicama po livadama nabacuju prvim ovogodišnjim grudama.

- Lijepo je. Veselimo se snijegu, grudanju i sanjkanju. Jedva čekamo da još napada pa da pravimo prvog snješka - raduju se goranska djeca kojima ne smetaju zubato sunce i zima koja im grize crvene obraščiće.

Nešto bliže Rijeci, u Fužinama, zatičemo obitelj iz Zagreba.

- Došli smo malo udahnuti zraka te odmoriti oči i dušu. Za nas iz grada ovo je milina - kažu Zagrepčani koji su iskoristili produženi vikend za izlet u Gorski kotar.

Smještaj su, dodaju, našli preko interneta, što zasad još nije bilo teško, ali isto ne vrijedi za kapacitete oko Nove godine, koji su mjesecima unaprijed popunjeni.

- Gosti koji nam dolaze za Božić i Novu godinu uglavnom rezerviraju smještaj pola godine i više unaprijed. Nerijetki su i oni koji odmah nakon zimskih blagdana rezerviraju za iduću godinu, znači godinu dana unaprijed. Tako je i sad, kapaciteti su za ovu godinu uglavnom već popunjeni - kaže direktorica TIC-a Mrkopalj.