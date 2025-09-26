Obavijesti

FOTO Afera Mikroskop: Novica Petrač i ostali došli na sud u Zagrebu. Evo tko je priznao

Na Županijskom sudu u Zagrebu počelo je optužno vijeće za aferu Mikroskop u kojoj su optuženi Hrvoje Petrač, njegovi sinovi Nikola i Novica, Saša Pozder, Vili Beroš, Tomo Pavić zvan Zrikavac, Goran Roić i Krešimir Rotim.
Zagreb: Održano optuzno vijece u aferi Mikroskop
Prije početka izjavu je dao Roićev odvjetnik Anto Nobilo. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
