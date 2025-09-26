FOTO Afera Mikroskop: Novica Petrač i ostali došli na sud u Zagrebu. Evo tko je priznao

Nikad nije ugodno ako dio ekipe prizna, međutim treba biti realan. Svaki okrivljenik se može braniti kao mu je najpogodnije. Oni koji su priznali procijenili su da su dokazi takvi pa ako priznaju dobit će manju kaznu. Koliko će nam to štetiti tek ćemo vidjeti kada oni dođu kao svjedoci. To će biti drugačija situacija, jer kao svjedoci moraju govoriti istinu, a kao optuženici mogu se braniti na koji god način žele, rekao je Nobilo. Optužbe koje se tiču mojeg klijenta, mislim da su promašene, a to ću i dokazati. Imamo dva dijela, jedno je pogodovanje kod javne nabave i sve ono što je Uskok opisao. Te radnje su dozvoljene po Zakonu o javnoj nabavi. Zasigurno možemo reći da to djelo nije napravljeno. Što se tiče mita od 25.000 eura, mi imamo jednu blagu indiciju koja kaže da jedan od optuženika ima namjeru, ali nemamo nikakav dokaz da je dao novac ili da je sklopljena koruptivna nagodba. Prema tome, naša je ideja osloboditi Roića, pojasnio je Nobilo. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL