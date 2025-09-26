FOTO Afera Mikroskop: Novica Petrač i ostali došli na sud u Zagrebu. Evo tko je priznao

Na Županijskom sudu u Zagrebu počelo je optužno vijeće za aferu Mikroskop u kojoj su optuženi Hrvoje Petrač, njegovi sinovi Nikola i Novica, Saša Pozder, Vili Beroš, Tomo Pavić zvan Zrikavac, Goran Roić i Krešimir Rotim.
Prije početka izjavu je dao Roićev odvjetnik Anto Nobilo.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Uzmi ili ostavi ponuđeni činjenični opis. Što će on zaista reći, to ćemo tek vidjet kad bude pozvan kao svjedok. Okrivljenik procjenjuje da mu se isplati na neki način prihvatiti nagodbu ili ne. Nitko nije dao izjavu koja bi teretila mog klijenta. Moj klijent je nevin, a oni obično ne priznaju optužnicu. Nevini ne prihvaćaju nikakvu nagodbu. Ključni argument bit će Zakon o javnoj nabavi. Sve ono što oni stavljaju da je način izvršenja tog dijela faktički je dozvoljeno u tom Zakonu. Ja sam to precizirao, te zakonske članove, iz Uskoka su vjerojatno smetnuli s uma da treba čitat taj Zakon. Što se tiče davanja mita, nema niti jednog dokaza za to, rekao je Roićev odvjetnik Ante Nobilo.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Na ročištu su se pojavili Pozder te Nikola i Novica Petrač, a Hrvoje Petrač je doveden iz Remetinca. Liječnici se nisu pojavili jer nisu pristali na nagodbe pa ne moraju još doći.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Nakon desetak minuta iz sudnice je izašao Anto Nobilo, koji brani Gorana Roića. Sud je odlučio razdvojiti postupke pa će se poduzetnici danas nagoditi, a postupak za Beroša, Rotima, Pavića i Roića se odvaja i sjednica optužnog vijeća za njih je 4. studeni. U prijevodu, Petrači i Pozder su priznali.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Nikad nije ugodno ako dio ekipe prizna, međutim treba biti realan. Svaki okrivljenik se može braniti kao mu je najpogodnije. Oni koji su priznali procijenili su da su dokazi takvi pa ako priznaju dobit će manju kaznu. Koliko će nam to štetiti tek ćemo vidjeti kada oni dođu kao svjedoci. To će biti drugačija situacija, jer kao svjedoci moraju govoriti istinu, a kao optuženici mogu se braniti na koji god način žele, rekao je Nobilo.
Optužbe koje se tiču mojeg klijenta, mislim da su promašene, a to ću i dokazati. Imamo dva dijela, jedno je pogodovanje kod javne nabave i sve ono što je Uskok opisao. Te radnje su dozvoljene po Zakonu o javnoj nabavi. Zasigurno možemo reći da to djelo nije napravljeno. Što se tiče mita od 25.000 eura, mi imamo jednu blagu indiciju koja kaže da jedan od optuženika ima namjeru, ali nemamo nikakav dokaz da je dao novac ili da je sklopljena koruptivna nagodba. Prema tome, naša je ideja osloboditi Roića, pojasnio je Nobilo.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL