STIGLI TURSKI ISTRAŽITELJI

FOTO Počelo uklanjanje turskog Airtractora koji je pao kod Senja

U nedjelju je počelo uklanjanje turskog Airtractora koji se u četvrtak srušio kod Senja. Zajedno s radnicima na terenu su i turski istražitelji koji su stigli u subotu i uključili se u istragu pada letjelice, pri čemu je poginuo turski pilot.
Počelo je uklanjanje turskog Airtractora koji je pao kod Senja
U nedjelju je počelo uklanjanje turskog Airtractora koji se u četvrtak srušio kod Senja. | Foto: Hrvoje Kostelac
