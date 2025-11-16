FOTO Počelo uklanjanje turskog Airtractora koji je pao kod Senja

U nedjelju je počelo uklanjanje turskog Airtractora koji se u četvrtak srušio kod Senja. Zajedno s radnicima na terenu su i turski istražitelji koji su stigli u subotu i uključili se u istragu pada letjelice, pri čemu je poginuo turski pilot.
Glavni Istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin potvrdio je kako su se u subotu turski istražitelji, u skladu s međunarodnim pravilima, uključili u istragu i obišli mjesto nesreće turskog zrakoplova Air Tractor, koji je pao u četvrtak kod Senja, a tom je prilikom poginuo turski pilot.
"Istragu vodi uvijek zemlja u kojoj se dogodila nesreća, no zemlja iz koje je avion ima pravo sudjelovati u istraživanju. Strani istražitelj će prikupiti podatke o pilotu, o avionu i slično, i nama dostaviti. To je nama vrlo korisno jer na taj način puno lakše dolazimo do podataka", kazao je Petrin za HRT.
On je pojasnio da istražitelji mogu izuzet neke dijelove olupine koji mogu biti korisni u daljnjem tijeku istrage, te ih naknadno vratiti vlasniku koji je odgovoran za zbrinjavanje olupine zrakoplova.
Uzrok nesreće mogao bi se čekati mjesecima.
"Air Tractor je radni avion, služi za poljoprivrednu avijaciju i za gašenje požara - to je ozbiljan avion, ne spada u one najveće, ali je konkretan“, pojasnio je Petrin i dodao da su jučer tijekom očevida izuzeti dijelovi za koje smatra da mogli trebati u daljnjem tijeku istrage.
Što se tiče crne kutije, pojasnio je kako je u avionu nije bilo jer je avion jednosjed ne mora imati.
