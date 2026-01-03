Obavijesti

Galerija

Komentari 0
PUTUJE 200.000 LJUDI

FOTO Počinje hrvatski skijaški tjedan: Ovo je gužva na Bregani

Brojni građani već su danas krenuli prema skijalištima u susjednim zemljama, a HAK upozorava da su zbog pojačanog prometa moguća čekanja na GP Bregana. Većina Hrvata na skijališta će krenuti iza balgdana Sveta tri kralja
Početak skijaškog tjedna i kraj blagdana uzrok je gužve na graničnom prijelazu Bregana
Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK) očekuje dobru skijašku sezonu, rekao je za Poslovni dnevnik. | Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL
1/36
Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK) očekuje dobru skijašku sezonu, rekao je za Poslovni dnevnik. | Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026