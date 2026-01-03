FOTO Počinje hrvatski skijaški tjedan: Ovo je gužva na Bregani

Brojni građani već su danas krenuli prema skijalištima u susjednim zemljama, a HAK upozorava da su zbog pojačanog prometa moguća čekanja na GP Bregana. Većina Hrvata na skijališta će krenuti iza balgdana Sveta tri kralja
Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK) očekuje dobru skijašku sezonu, rekao je za Poslovni dnevnik.
| Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL
“Kako ga mi zovemo, hrvatski skijaški tjedan, dakle, sedam dana nakon blagdana Sveta tri kralja, najpopularniji je termin kada hrvatski građani idu na skijanje, no dugo ga bio nezasluženo zanemarivalo Ministarstvo obrazovanja. To je većini ljudi najpovoljnije vrijeme za otići na skijanje, a uz to, odmah poslije blagdana Sveta tri kralja cijene u skijaškim centrima padaju”, kazao je Žgomba za Poslovni.
Prema neslužbenim procjenama na skijališta je lani otišlo oko 200.000 građana.
Prema anketi MasterIndexa iz studenoga, tijekom ove zime gotovo 50 posto hrvatski građana planira zimsko putovanje u inozemstvo, a skijanje je isplaniralo njih 19 posto.
Nastava počinje 12. siječnja tako da će mnogi cijeli tjedan iskoristiti za odmor
