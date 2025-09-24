FOTO Pogledajte apokaliptične prizore iz Azije: Žestoka oluja odnijela desetak života...

Jedna od najjačih oluja koje su posljednjih godina pogodile Aziju, supertajfun Ragasa, u srijedu je udario na Hong Kong i južnu obalu Kine, piše AP News. Oluja je donijela valove više od ulične rasvjete, a život u regiji gotovo je potpuno stao...
Prije nego što je stigla do Kine, Ragasa je iza sebe ostavila smrtonosni trag na Tajvanu i Filipinima, gdje je poginulo najmanje 27 osoba.
U kineskoj provinciji Guangdong evakuirano je gotovo 1,9 milijuna ljudi. Meteorološka postaja u gradu Chuandao zabilježila je udare vjetra od 241 km/h – najjače otkako postoje mjerenja.
Državna televizija CCTV javila je da je tajfun stigao do otoka Hailing oko 17 sati po lokalnom vremenu s vjetrovima od 144 km/h. Oluja je čupala stabla, oštećivala zgrade, a kiša je gotovo u potpunosti smanjila vidljivost.
U Hong Kongu su stanovnike rano ujutro probudili razorni udari vjetra. Na društvenim mrežama kruže snimke urušenih krovišta, srušenih stabala i dizalica koje se opasno njišu.
Vjetar je odnio dijelove pješačkog mosta, a jedno se plovilo zabilo u obalu. U bolnicama je zbrinuto 90 ozlijeđenih.
Ni Macau nije pošteđen – ulice su se pretvorile u bujice, a spasilački timovi gumenim čamcima izvlačili su stanovnike iz poplavljenih četvrti. Stotine ljudi potražile su sklonište, a škole, trgovine i kasina ostali su zatvoreni.
Opservatorij u Hong Kongu procijenio je da Ragasa u središtu ima vjetrove od 195 km/h, čime je svrstan među supertajfune – oluje koje prelaze 185 km/h i predstavljaju ekstremnu opasnost. Preliminarna analiza pokazuje da je Ragasa najjači ciklon u regiji ove godine i drugi najjači u Južnom kineskom moru od 1950., rame uz rame s tajfunima Saola (2023.) i Yagi (2024.).
Na Tajvanu je 17 ljudi izgubilo život, a obilne kiše izazvale su bujice blata koje su uništile mostove i ceste. Ozlijeđene su 32 osobe, dok su spasioci došli do više od 100 ranije odsječenih stanovnika.
Na Filipinima je poginulo najmanje 10 osoba, među njima sedam ribara koji su stradali na moru. Više od 700.000 ljudi pogođeno je olujom, a oko 25.000 ih je moralo potražiti sklonište.
Kineske vlasti izdvojile su desetke milijuna dolara za pomoć pogođenim područjima. Dio vlakova i škola zatvoren je do daljnjega, dok se u udaljenijim regijama život polako pokušava vratiti u normalu.
