SUPERTAJFUN RAGASA HARA

FOTO Pogledajte apokaliptične prizore iz Azije: Žestoka oluja odnijela desetak života...

Jedna od najjačih oluja koje su posljednjih godina pogodile Aziju, supertajfun Ragasa, u srijedu je udario na Hong Kong i južnu obalu Kine, piše AP News. Oluja je donijela valove više od ulične rasvjete, a život u regiji gotovo je potpuno stao...
A person cleans up mud due to flooding after Super Typhoon Ragasa in Hualien
Prije nego što je stigla do Kine, Ragasa je iza sebe ostavila smrtonosni trag na Tajvanu i Filipinima, gdje je poginulo najmanje 27 osoba. | Foto: Ann Wang
