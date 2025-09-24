FOTO Pogledajte apokaliptične prizore iz Azije: Žestoka oluja odnijela desetak života...

Opservatorij u Hong Kongu procijenio je da Ragasa u središtu ima vjetrove od 195 km/h, čime je svrstan među supertajfune – oluje koje prelaze 185 km/h i predstavljaju ekstremnu opasnost. Preliminarna analiza pokazuje da je Ragasa najjači ciklon u regiji ove godine i drugi najjači u Južnom kineskom moru od 1950., rame uz rame s tajfunima Saola (2023.) i Yagi (2024.). | Foto: The Warthog Air Squadron