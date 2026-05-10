FOTO Pogledajte dramatičnu evakuaciju putnika s kruzera na kojem je smrtonosni virus

Više od stotinu putnika i članova posade evakuirano je s kruzera MV Hondius kod Tenerifa nakon izbijanja rijetkog hantavirusa koji je odnio tri života.
U zoru u nedjelju, dok se sunce probijalo iznad Kanarskih otoka, kruzer MV Hondius stigao je u luku Granadilla na Tenerifima. No, umjesto uobičajenog prizora turista koji se iskrcavaju, brod je postao poprište jedne od najsloženijih međunarodnih zdravstvenih operacija posljednjih godina.
Više od stotinu putnika i članova posade, zarobljenih na moru tjednima nakon izbijanja smrtonosnog hantavirusa, započelo je svoj dugi put kući.
Operacija, koju je španjolska ministrica zdravstva Mónica García opisala kao "bez presedana", odvijala se pod strogim sigurnosnim mjerama. Brodu nije bilo dopušteno pristati uz obalu; umjesto toga, ostao je usidren na moru, okružen brodovima vojne policije unutar sigurnosnog perimetra od jedne nautičke milje.
Evakuacija je započela oko sedam sati ujutro, kada su se medicinski timovi u punoj zaštitnoj opremi ukrcali na brod kako bi provjerili zdravstveno stanje svih putnika. Iako su vlasti potvrdile da su svi asimptomatski, mjere opreza bile su na najvišoj razini.
Putnici, svi s bijelim medicinskim maskama, mogli su se vidjeti kako promatraju s palube ili kroz prozore svojih kabina.
U malim grupama, ovisno o nacionalnosti, prevoženi su brodicama do obale. Prvi su evakuirani španjolski državljani. Na kopnu su ih dočekali službenici u bijelim zaštitnim odijelima.
Prije ulaska u autobuse koji su ih vozili do zračne luke, osoblje je čak i dezinficiralo vanjski dio njihovih odijela na samoj pisti. Prvi zrakoplov s četrnaest Španjolaca poletio je za Madrid, gdje ih čeka obavezna karantena u vojnoj bolnici.
Nakon njih, otok su napustili francuski državljani, a potom i let za Nizozemsku koji je prevozio nizozemske, njemačke, grčke i belgijske putnike.
Izbijanje rijetkog andskog soja hantavirusa, jedinog za koji je poznato da se može prenositi bliskim kontaktom s čovjeka na čovjeka, izazvalo je veliku zabrinutost. Povezano je s odlagalištem otpada na jugu Argentine, popularnom među promatračima ptica. Virus, koji prenose glodavci, dosad je odnio tri života putnika s kruzera.
Kako bi umirio lokalno stanovništvo i svjetsku javnost, na Tenerife je stigao i glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), Tedros Adhanom Ghebreyesus.
- Vaša zabrinutost je legitimna, zbog iskustva s Covidom, ta trauma je još uvijek u našim mislima - priznao je, ali i naglasio da je rizik od širenja zaraze sada nizak "zbog načina na koji virus djeluje i zbog toga kako se španjolska vlada pripremila da izbjegne bilo kakve probleme".
Njegove riječi ponovio je i dr. Boris Pavlin, medicinski epidemiolog SZO-a.
- Ovo nije Covid. S Covidom smo svi bili traumatizirani time kako su ljudi za koje nismo ni mislili da su bolesni već širili zarazu, ali nemamo razloga vjerovati da se to ovdje događa - rekao je.
Dolazak broda ipak nije prošao bez napetosti. U petak je skupina lučkih radnika glasno prosvjedovala ispred lokalnog parlamenta, zabrinuta da sigurnosne mjere nisu dovoljno jake.
Situacija je eskalirala kada je predsjednik Kanarskih otoka, Fernando Clavijo, izjavio da će odbiti pristanak broda, tvrdeći da se iskrcavanje ne može obaviti u jednom danu. Intervenirati je morala središnja vlada u Madridu.
Clavijo je potom na televiziji iznio bizarnu tvrdnju da bi štakor koji nosi hantavirus mogao "sići s broda usred noći i ugroziti stanovnike Kanarskih otoka", što je ministarstvo zdravstva moralo hitno demantirati kao scenarij koji "ne predstavlja rizik". Unatoč političkim prepirkama, operacija se nastavila.
Za putnike, među kojima su i državljani Ujedinjenog Kraljevstva, SAD-a i Australije, ovo je kraj tjedana straha i neizvjesnosti na moru. No, pred njima je još dug put oporavka i stroga karantena, za koju Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje razdoblje od 42 dana.
Tridesetak članova posade ostat će na brodu i odvesti ga natrag u Nizozemsku, gdje će MV Hondius biti temeljito dezinficiran
