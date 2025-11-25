Obavijesti

Galerija

Komentari 0
IPAK UŠLI DRONOM U NEBODER

FOTO Pogledajte fotke Vjesnika snimljene dronom

Ulazak dronom isprva nije bio moguć, no uz dodatnu tehničku opremu i prilagođene procedura leta, uspjeli su stabilizirati radijski signal
FOTO Pogledajte fotke Vjesnika snimljene dronom
Unatoč izrazito zahtjevnim uvjetima, masivnoj armirano-betonskoj konstrukciji, metalnim instalacijama i snažnim smetnjama signala, piloti BSKS-a (Bespilotni sustavi u kriznim situacijama) uspjeli su snimiti unutrašnjost Vjesnika. | Foto: BSKS
1/7
Unatoč izrazito zahtjevnim uvjetima, masivnoj armirano-betonskoj konstrukciji, metalnim instalacijama i snažnim smetnjama signala, piloti BSKS-a (Bespilotni sustavi u kriznim situacijama) uspjeli su snimiti unutrašnjost Vjesnika. | Foto: BSKS
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025