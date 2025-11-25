FOTO Pogledajte fotke Vjesnika snimljene dronom

Ulazak dronom isprva nije bio moguć, no uz dodatnu tehničku opremu i prilagođene procedura leta, uspjeli su stabilizirati radijski signal
Unatoč izrazito zahtjevnim uvjetima, masivnoj armirano-betonskoj konstrukciji, metalnim instalacijama i snažnim smetnjama signala, piloti BSKS-a (Bespilotni sustavi u kriznim situacijama) uspjeli su snimiti unutrašnjost Vjesnika.
| Foto: BSKS
Kako su naveli u priopćenju, ulazak isprva nije bio moguć, no uz dodatnu tehničku opremu i prilagođene procedura leta, uspjeli su stabilizirati radijski signal te ostvariti ograničen, ali uspješan prodor dronom u unutrašnjost nebodera.
Snimljeni materijali odmah su predani Hrvatskom centru za potresno inženjerstvo, koji je potvrdio da je kvaliteta snimki iznimno visoka te da omogućuje donošenje zaključaka bez potrebe za fizičkim ulaskom u zgradu.
