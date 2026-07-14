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NISU U ISTOM REDU

FOTO Pogledajte gdje su na mimohodu u Parizu smjestili Plenkovića, a gdje Vučića

Francuska je u utorak svečanim vojnim mimohodom na pariškoj aveniji Champs-Élysées obilježila Dan pada Bastille, a uz domaćina Emmanuela Macrona okupili su se brojni svjetski čelnici i predstavnici država članica tzv. Koalicije voljnih.
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Annual Bastille Day celebrations in Paris
Foto Tom Nicholson
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Foto: Tom Nicholson
Komentari 6

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