NISU U ISTOM REDU
FOTO Pogledajte gdje su na mimohodu u Parizu smjestili Plenkovića, a gdje Vučića
Francuska je u utorak svečanim vojnim mimohodom na pariškoj aveniji Champs-Élysées obilježila Dan pada Bastille, a uz domaćina Emmanuela Macrona okupili su se brojni svjetski čelnici i predstavnici država članica tzv. Koalicije voljnih.
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Foto Tom Nicholson
Foto: Tom Nicholson
Foto Tom Nicholson
Među uzvanicima bili su hrvatski premijer Andrej Plenković i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Na fotografijama s ceremonije vidi se da je Vučić bio smješten u prvom redu, dok je Plenković sjedio u drugom redu među ostalim visokim uzvanicima.
| Foto: Benoit Tessier
Na ovogodišnju proslavu Macron je pozvao oko 30 čelnika zemalja koje podupiru Ukrajinu, a dan ranije u Parizu je održan i sastanak Koalicije voljnih s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, na kojem se razgovaralo o nastavku vojne pomoći Kijevu i jačanju europske sigurnosti.
| Foto: Benoit Tessier
Ovogodišnji mimohod ujedno je bio i posljednji koji Macron predvodi u sklopu svog drugog predsjedničkog mandata. U njemu je sudjelovalo gotovo 6800 vojnika, oko 500 pripadnika oružanih snaga zemalja članica Koalicije voljnih te 25 ukrajinskih vojnika.
| Foto: Tom Nicholson
Sudjelovanje Hrvatske na mimohodu prethodno je izazvalo političke prijepore nakon što predsjednik Zoran Milanović nije odobrio sudjelovanje pripadnika Hrvatske vojske. Hrvatsku su na mimohodu predstavljali pripadnici specijalne policije, s kojima se premijer Plenković susreo uoči svečanosti.
| Foto: Benoit Tessier
Francuska Dan pada Bastille obilježava 14. srpnja u spomen na zauzimanje istoimene utvrde 1789. godine, događaj koji se smatra početkom Francuske revolucije.
| Foto: Benoit Tessier
Foto Tom Nicholson
Foto Reuters