Thompsonova kći služi vojni rok u Požegi: 'Nema povlaštenih. Neprimjetna je. Uklopila se'

Piše Luka Safundžić,
Od ukupno 800 ročnika, njih 446 prijavilo se dobrovoljno, dok je 352 muškaraca pozvano na služenje vojnog roka. Upravo među dobrovoljcima, uz još 81 ženu, nalazi se i Thompsonova kći

Diva Marija Perković služi vojni rok u Požegi, potvrđeno je za 24sata iz izvora bliskih pjevaču. Među 800 ročnika koji su početkom mjeseca započeli dvomjesečno temeljno vojno osposobljavanje, nalazi se i Diva Perković, kao jedna od 82 žene koje su se odlučile na ovaj korak. Obuka se provodi u vojarnama u Požega, Knin i Slunj, a Diva Perković smještena je u požeškoj vojarni. Ondje se, kažu nam upućeni, uklopila bez ikakvog posebnog tretmana ili isticanja.

Nema povlaštenih

- Gotovo je neprimjetna, uopće se ne razlikuje od ostalih. Kako da kažem, normalna je - kaže nam sugovornik blizak vojarni, naglašavajući kako među ročnicima nema povlaštenih, bez obzira na prezime koje nose.

Od ukupno 800 ročnika, njih 446 prijavilo se dobrovoljno, dok je 352 muškaraca pozvano na služenje vojnog roka. Upravo među dobrovoljcima, uz još 81 ženu, nalazi se i Thompsonova kći, čime se pridružila manjini žena koje su odlučile proći vojnu obuku.

I Thompson stiže na prisegu?

Svečana prisega ročnika održat će se ovog petka u Požegi, a očekuje se i dolazak njezina oca.

Inače, Marko Perković Thompson i njegova supruga Sandra roditelji su petero djece, dvojice sinova i triju kćeri. Diva Marija, rođena 2007., njihova je najstarija kći.

Diva je već imala i kratko iskustvo pred kamerama - u filmu “Diva” utjelovila je pastiricu iz Duvna, blisku prijateljicu glavne junakinje Dive Grabovčeve.

No, umjesto filmskog seta, ovih dana njezina je svakodnevica obilježena vojničkim rasporedom, postrojavanjima i obukom.

