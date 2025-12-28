FOTO Pogledajte kako je Trump dočekao Zelenskog: 'Mislim da imamo temelje za dogovor...'
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u Mar-a-Lago na sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Trump je uoči sastanka sa Zelenskim razgovarao s Vladimirom Putinom, Kremlj je objavio kako je razgovor prošao u 'prijateljskom tonu'. Uoči sastanka Trump je kazao kako vjeruje da je Putin ozbiljan oko mira. "Previše ljudi je umrlo i mislim da oba predsjednika žele postići dogovor. Vjerujem kako imamo temelje za dogovor koji je dobar za Ukrajinu, dobar za sve. Ništa nije važnije od toga", kazao je Trump...
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u Mar-a-Lago na sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Trump je uoči sastanka sa Zelenskim razgovarao s Vladimirom Putinom, Kremlj je objavio kako je razgovor prošao u 'prijateljskom tonu'. Uoči sastanka Trump je kazao kako vjeruje da je Putin ozbiljan oko mira. "Previše ljudi je umrlo i mislim da oba predsjednika žele postići dogovor. Vjerujem kako imamo temelje za dogovor koji je dobar za Ukrajinu, dobar za sve. Ništa nije važnije od toga", kazao je Trump... | Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS