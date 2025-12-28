SASTANAK U MAR-A-LAGU FOTO Pogledajte kako je Trump dočekao Zelenskog: 'Mislim da imamo temelje za dogovor...'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u Mar-a-Lago na sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Trump je uoči sastanka sa Zelenskim razgovarao s Vladimirom Putinom, Kremlj je objavio kako je razgovor prošao u 'prijateljskom tonu'. Uoči sastanka Trump je kazao kako vjeruje da je Putin ozbiljan oko mira. "Previše ljudi je umrlo i mislim da oba predsjednika žele postići dogovor. Vjerujem kako imamo temelje za dogovor koji je dobar za Ukrajinu, dobar za sve. Ništa nije važnije od toga", kazao je Trump...