FOTO Pogledajte kako slave pobjednici 29. Maratona lađa

Posade Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića pobjednici su 29. Maratona lađa na Neretvi nakon što su u subotu, u jednoj od najdramatičnijih završnica u povijesti natjecanja, zajedno prešle ciljnu crtu u Pločama te podijelile naslov osvajača Štita kneza Domagoja.
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Tradicionalno veslačko natjecanje u autentičnim neretvanskim lađama počelo je u Metkoviću, odakle se 31 posada s više od 500 veslača otisnula na stazu dugu 22,5 kilometra prema Opuzenu i Pločama, uz podršku tisuća navijača u dolini Neretve.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Dvije vodeće ekipa ravnopravno su se i izjednačeno borile gotovo cijelom dužinom staze.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Velika drama najavljena je već pri prolasku kroz Stablinu, a grčevita borba nastavila se do samih posljednjih metara, u kojima ni završni sprint nije uspio odvojiti rivale pa su ciljnu crtu prešli rame uz rame i zajedno proslavili pobjedu.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Stepan iz Gusara Komin čestitao je svima na borbi te izrazio veliko veselje zbog pobjede.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
"Od samoga početka maratona veže nas rivalstvo. Svaka čast kontinentalcima, ali pokazali smo da je ovo naše i tako će biti ubuduće", istaknuo je.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Matko iz ekipe Crni put dodao je kako se trud isplatio te da su čvrsto odlučili vratiti štit kneza Domagoja, budući da su posljednja četiri izdanja muškog Maratona osvojila je ekipa iz Zagreba.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
"Borili smo se do samoga kraja s Gusarima iz Komina, nitko nije uzmicao i skupa smo ušli u cilj, rekao je .
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Treće mjesto na 29. izdanju neretvanskog lađarskog spektakla osvojila je posada Baćine.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Po procjenama, više od 10 tisuća ljudi sudjeluje i prati u cijelom Maratonu lađa. Tu je i velik broj volontera koje imamo u organizaciji.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Procjenjuje se da ih je više od 200, oni osiguravaju mirnu organizaciju i sigurnost, kako na rijeci, tako i uz rijeku, za HRT je poručio je Mario Bebić, član Upravnog vijeća Maratona lađa.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL