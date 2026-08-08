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PRAVA FEŠTA!

FOTO Pogledajte kako slave pobjednici 29. Maratona lađa

Posade Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića pobjednici su 29. Maratona lađa na Neretvi nakon što su u subotu, u jednoj od najdramatičnijih završnica u povijesti natjecanja, zajedno prešle ciljnu crtu u Pločama te podijelile naslov osvajača Štita kneza Domagoja.
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Metković: Tradicionalni 29. Maraton lađa
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Komentari 2

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