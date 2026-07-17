Obavijesti

Galerija

Komentari 4
OPTUŽBE ZA KORUPCIJU

FOTO Pogledajte kako su Devčića doveli na ispitivanje

U prostorije USKOK-a u Branimirovoj na ispitivanje je doveden Ivica Devčić. Podsjećamo, Uskok je Devčića, koji je pet godina bio šef nabave MORH-a, uhitio zbog pogodovanja tvrtki Design Vision u nabavi čizma za specijalne postrojbe.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
U prostorije USKOK-a u Branimirovoj na ispitivanje je doveden Ivan Devčić
Istražiteljima su sporne vojne čizme koje je nabavljao za specijalce. MORH je tu nabavu realizirao od firme Design Vision. Osim čizama, Design vision MORH-u prodaje i donje rublje s regulacijom topline, te potkape i beretke. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/5
Istražiteljima su sporne vojne čizme koje je nabavljao za specijalce. MORH je tu nabavu realizirao od firme Design Vision. Osim čizama, Design vision MORH-u prodaje i donje rublje s regulacijom topline, te potkape i beretke. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Komentari 4

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026