FOTO Pogledajte kako su Devčića doveli na ispitivanje
U prostorije USKOK-a u Branimirovoj na ispitivanje je doveden Ivica Devčić. Podsjećamo, Uskok je Devčića, koji je pet godina bio šef nabave MORH-a, uhitio zbog pogodovanja tvrtki Design Vision u nabavi čizma za specijalne postrojbe.
Istražiteljima su sporne vojne čizme koje je nabavljao za specijalce. MORH je tu nabavu realizirao od firme Design Vision. Osim čizama, Design vision MORH-u prodaje i donje rublje s regulacijom topline, te potkape i beretke. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL