BILO IH JE OKO 30.000
FOTO Pogledajte kako su Hrvati živjeli u El Shattu: U izbjeglištvu su slikali, svirali, radili igračke
Od 1944. do 1946.na poluotoku Sinaju bio je kompleks izbjegličkih logora u kojima je živjelo tridesetak tisuća izbjeglica iz Dalmacije iz Drugog svjetskog rata koje je evakuirala britanska vojska. Danas će predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovati na svečanom otkrivanju obnovljenog spomenika žrtvama El Shatta 'Majka Domovina' u povodu obilježavanja 80. obljetnice povratka hrvatskih ratnih izbjeglica iz El Shatta i 81. obljetnice oslobođenja Dalmacije na otoku Drvenik Veli. Pogledajte u galeriji kako je izgledao život u kampu
El Shatt je kompleks izbjegličkih logora u pustinji na poluotoku Sinaju u Egiptu, u kojem je od veljače 1944. do ožujka 1946. boravilo evakuirano stanovništvo Dalmacije.
Logor je formiran na površini od 260 km2 u blizini Sueskog kanala, i podijeljen na pet manjih podlogora.
Obitelji i naselja u logoru grupirali su se tako da su bili istog rasporeda kao i u starom kraju.
Prosječno je u svakom šatoru bila jedna do dvije obitelji.
Iako daleko od domovine i u lošim uvjetima, pokušali su očuvati privid normalnog života. Osnovane su škole, razne radionice, zajedničke praonice, izdavane su novine, a u jednom šatoru je uređena crkva.
U školama je u siječnju 1945. na svim razinama gotovo 11 000 ljudi podučavalo 282 nastavnika.
Organizirano se igrao šah, vježbala gimnastika, a postojala je i nogometna liga s nekoliko klubova.
U sklopu stodnevne turneje Sredozemljem logor je posjela momčad Hajduka i odigrala utakmicu s reprezentacijom zbjega.
Ljudi iz Dalmacije su se teško prilagođavali na pustinjske uvjete, posebno djeca koja su oboljevala od crijevnih bolesti. U logoru El Khatadba velik ih je broj umro od ospica.
Britanska uprava držala je strog režim, dopuštajući izlazak iz kompleksa samo s propusnicama.
Više od 30 000 ljudi provelo je u izbjegličkom logoru osamnaest i više mjeseci.
U logoru se rodilo 475 djece. Dio djece se rodio u vezama Engleza i Hrvatica, no tek je dio tih veza ozakonjen. Trag boravka Hrvata u El Shattu je i u osobnim imenima. Neka od djece dobila su imena poput Nila, Sinaj, Sinajka, Elšatka, Sueska, Suez, Nilka, Zbjegan i sl.
U blizini logora bio je poligon avijacije kraljevske vojske pa su na logor, navodno slučajno, pet puta padale bombe od kojih je nekoliko ljudi stradalo – posljednji put početkom 1945.
