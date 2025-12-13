BILO IH JE OKO 30.000 FOTO Pogledajte kako su Hrvati živjeli u El Shattu: U izbjeglištvu su slikali, svirali, radili igračke

Od 1944. do 1946.na poluotoku Sinaju bio je kompleks izbjegličkih logora u kojima je živjelo tridesetak tisuća izbjeglica iz Dalmacije iz Drugog svjetskog rata koje je evakuirala britanska vojska. Danas će predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovati na svečanom otkrivanju obnovljenog spomenika žrtvama El Shatta 'Majka Domovina' u povodu obilježavanja 80. obljetnice povratka hrvatskih ratnih izbjeglica iz El Shatta i 81. obljetnice oslobođenja Dalmacije na otoku Drvenik Veli. Pogledajte u galeriji kako je izgledao život u kampu