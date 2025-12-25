KAMERE HAK-A
FOTO Pogledajte kakvo je stanje na cestama u Hrvatskoj: Snijeg u Lici, sunce 'provirilo' na jugu
Snijeg je prekrio veći dio unutrašnjosti, najviše gorske i više predjele. Zbog zimskih uvjeta i olujnog vjetra na snazi su zabrane i ograničenja prometa na cestama u Lici, Gorskom kotaru te dijelovima Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, a kolnici su mokri i skliski uz mogućnost poledice. Kamioni s prikolicama trenutačno nemaju slobodan cestovni pravac kroz Gorski kotar prema Rijeci i Istri.