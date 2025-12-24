Božić u kaznionicama: U Glini nastup benda 'Nisam kriv', u Lepoglavi rana 'polnoćka'...

Zatvori i kaznionice nisu hoteli, no civilizacijski minimum je da oni koji kaznu služe, imaju bar neki doticaj s 'vanjskim' svijetom, a to pomaže i u rehabilitaciji osuđenika. Tako se slave i blagdani. Iz Ministarstva pravosuđa su nam detaljno opisali kako se provodi Badnjak i slavi Božić u tim ustanovama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:07 Fani, evo mene u prdekani! Prijatelji o Kerumu i nesreći: Bio je rastresen zbog jedne vijesti... | Video: 24sata/pixsell

U Lepoglavi pastrva, u Požegi pečenka

U Kaznionici u Lepoglavi, poznatoj po tome da je jedna od najstrožih kaznionica čiji su stanari počinili neke od najgorih zločina, za Badnjak će jesti riblji meni.

- Za doručak je u redovnom jelovniku čaj, maslac, marmelada i voće, za užinu – jogurt, tijesto sa svježim sirom, za ručak – juha, pečena pastrva, blitva s krumpirom i puding, a za večeru bijela kava i sardine u ulju. Nadalje, što se tiče Božića, za doručak ju redovnom jelovniku čaj, šunkerica, tvrdi sir, voće, za ručak – juha, pečeni pureći batak, mlinci, salata, kremšnita, a za večeru – panirana piletina, francuska salata i sok. Pri tom ističemo kako su i druge vrste jelovnika (za vjersku, dijabetičku, gastrično-hepatalnu dijetu, dijetu za giht/Chronovu bolest i vegetarijansku prehranu) prilagođene ovim danima, a sličan jelovnik imat će i zatvorenici Zatvora u Zagrebu - kažu iz ministarstva.

Zatvorenici i zatvorenice iz Požege će dobiti vrlo sličan meni, no za božićni ručak će imati pečenku. To nije neobično, pogotovo jer se u sklopu kaznionice uzgajaju i svinje, pa je tako ta ustanova poprilično samodostatna. To se pokušava postići u svim kaznionicama jer na taj način zatvorenici prolaze rehabilitaciju, a ne ovise u potpunosti o novcu poreznih obveznika. Primjerice, Lepoglava ima i svoju zaradu, što od vina, što od drugih proizvoda koje proizvode poput namještaja. Njihova vina i med su i nagrađivani na međunarodnim natjecanjima. Kaznionica Valtura kraj Pule ima koncesiju na kamenolom gdje rade zatvorenici. Cifre koje kaznionice tako godišnje zarade su milijunske, a svi zatvorenici koji rade imaju i plaću.

Kićenje jelke

Kad je u pitanju blagdanski ugođaj, u Lepoglavi zatvorenici imaju jelke u dnevnom boravku svakog odjela, prostorijama za posjete, prostoru kapelice te u drugim prostorijama u kojima zatvorenici provode svoje slobodno vrijeme.

- Ukrašavaju ih zatvorenici uglavnom kupovnim božićnim nakitom, dok dio nakita izrađuju i sami na kreativnim radionicama - kažu iz Ministarstva.

Zatvorenici u Kaznionici u Glini ukrašavaju jedan zajednički bor na odjelu, a mogu ukrasiti svoj životni prostor ili prostor zajedničke TV sale.

- Većinu ukrasa zatvorenici izrađuju sami i uz pomoć službenika tretmana Kaznionice, u sklopu likovnih radionica koje se provode sa zatvorenicima - kažu.

Zatvor u Zagrebu, Remetinec, poznat je i kao mjesto gdje se priprema najviše obrana u isto vrijeme u zemlji. Naime, tamo su zatvorenici koji su u istražnom zatvoru, poput Andrije Mikulića.

- U Zatvoru u Zagrebu zatvorenici mogu okititi sobu ukrasima koje izrađuju sami od materijala poput papira, tkanine i prirodnih elemenata, što im pomaže u humanizaciji uvjeta i provođenju blagdana u Zatvoru. U nekoliko zajedničkih prostorija Zatvora, postavljeni su borovi te se osobe lišene slobode prigodno uključuju u njihovo kićenje - objašnjavaju iz Ministarstva.

Kaznionica u Požegi, gdje je Gabrijela Žalac, je u potpunosti ukrašena.

- U Kaznionici u Požegi tradicionalno se u predblagdansko vrijeme uređuju odjeli i zajedničke prostorije, kao i sobe u kojima borave zatvorenici i zatvorenice. Na svim odjelima i u zajedničkim prostorijama, između ostaloga, ukrašavaju se borovi kuglicama i lampicama, kao i prigodnim ukrasima koje izrađuju zatvorenice i zatvorenici u sklopu kreativnih radionica. Također, zatvorenice i zatvorenici mogu prigodno urediti sobe u kojima borave - navode iz Ministarstva.

Vjera

U Kaznionici u Lepoglavi se za zatvorenike katoličke vjeroispovijesti svake nedjelje održavaju mise, a polnoćka nije u ponoć, već u 20 sati na Badnjak. Nju služi dušobrižnik koji i inače djeluje u kaznionici i zatvorenici ga poznaju.

U Zatvoru u Zagrebu tijekom blagdanskog razdoblja u prosincu se redovito održavaju Svete mise.

- Povodom Božića, dogovorena je druga Sveta misa, a tijekom misnog slavlja ujedno će biti organizirana ispovijed za sve osobe lišene slobode koje će iskazati interes i potrebu pristupiti ispovijedi - kažu iz Ministarstva.

U Kaznionici u Požegi tradicionalno Svetu misu predvodi požeški biskup Ivo Martinović.

- Prije Svete mise organizirana je ispovijed za zatvorenike koji to žele. Dušobrižnik Kaznionice redovito održava Svete mise i ispovijedi tijekom cijele godine, a naročito u vrijeme blagdana - govore.

Sisački biskup Vlado Košić i njegovo svećenstvo održat će tradicionalno misno slavlje u Kaznionici u Glini.

- Misama prisustvuje i crkveni pjevački zbor, kako bi obogatio misno slavlje. Ističemo kako se svake godine misi odazove veliki broj zatvorenika i službenika Kaznionice - objašnjavaju iz Ministarstva.

Što je s poklonima?

Primanje paketa u zatvorima i kaznionicama je strogo regulirano kako ne bi u sustav ušli predmeti koji samo mogu uzrokovati probleme. No zatvorenici smiju primati i slati prilagođene poklone.

- U vrijeme božićnih blagdana zatvorenici ne mogu primati „poklone“ već isključivo sukladno Zakonu o izvršavanju kazne zatvora, Pravilniku o tretmanu zatvorenika te Kućnom redu kaznionice odnosno zatvora, pakete s dopuštenim stvarima (odjeća, obuća, fotografije i sl.) koji se mogu poslati poštom zatvoreniku, uz obavezni popis sadržaja paketa. U paketima nije dozvoljeno slanje prehrambenih artikala, a u slučaju da paket sadržava nedozvoljene stvari, postupa se sukladno Zakonu te se iste oduzimaju uz potvrdu koja se uručuje zatvoreniku - objašnjavaju.

Zatvorenici imaju i djecu, što znači da dio djece ovog Božića nisu s očevima i majkama koji su na izdržavanju kazne. Ali i tu zatvorski sustav pokušava omogućiti kontakte, koliko je to moguće zbog sigurnosti i izdržavanja kazne.

- U Kaznionici u Lepoglavi zatvorenici imaju mogućnost kupiti slatke pakete u prodavaonici za zatvorenike i predati ih djeci prilikom posjeta, dok je u Kaznionici u Požegi zatvorenicama i zatvorenicima omogućeno slanje poklona djeci tijekom cijele godine, a naročito u vrijeme blagdana. Zatvorenici Kaznionice u Glini mogu poslati određeni prigodni poklon na adresu njihovih najmilijih, članova obitelji i djece. U Kaznionici u Požegi zatvorenice i zatvorenici mogu izraditi i prigodne poklone za svoju djecu, čestitke za članove obitelji te kupiti poklone putem zatvoreničke prodavaonice i poslati ih djeci, ili im ih uručiti prilikom blagdanskog posjeta - kažu iz Ministarstva.

Kaznionica u Požegi već godinama ima tradiciju da zatvorenice organiziraju i aktivno sudjeluju u akciji prikupljanja poklona za djecu koja se nalaze u nekom od dječjih domova.

- Putem zatvoreničke prodavaonice kupuju razne artikle, koje pakiraju u prigodne pakete te ih putem Kaznionice šalju na odredište. Posebno zadovoljstvo predstavlja im zahvala koja pristigne iz dječjeg doma, uz prigodne crteže – koji se također nađu kao posebno vrijedni ukrasi na njihovim borovima - govore iz Ministarstva.

U slučaju kada zatvorenici imaju djecu, dječji posjeti odvijaju se u za to namijenjenim prostorijama koje su opremljene prigodnim namještajem za djecu, kao i igračkama i dekoracijama za blagdane.

- U Kaznionici u Lepoglavi povodom božićnih i novogodišnjih blagdana zatvorenicima roditeljima maloljetne djece omogućeno je korištenje produženog posjeta, kao i da tijekom posjeta budu u vlastitoj primjerenoj odjeći. Povodom blagdana sv. Nikole i Božića na dječjim posjetima organizirano je prigodno darivanje djece uz kostimiranog Sv. Nikolu / Djeda Božićnjaka s kojim je omogućeno i fotografiranje. Također, tijekom prosinca će se u okviru projekta „Budi blizu“ udruge Roda, tijekom dječjih posjeta održati prigodna kreativna radionica izrade božićnih čestitki u kojoj će sudjelovati zatvorenici sa svojom djecom - objašnjavaju.

Ovaj dio s odjećom je važan za djecu, jer zatvorenici Kaznionice u Lepoglavi nose traper uniforme. Ovako djeca vide svoje roditelje u 'civilu' pa je i trauma bar malo manja zbog privida 'normalnosti' koji se postiže, jer oni nisu krivi za odluke svojih roditelja i ne bi trebali ispaštati.

U Zatvoru u Zagrebu zatvorenici mogu primiti dodatne pakete, a organizirali su im dodatne posjete članova obitelji putem video-poziva, uz redovne posjete koje ostvaruju uoči i na same dane blagdana. Dodatne posjete imaju i u Požegi.

- U Kaznionici u Požegi svim osobama lišenim slobode u dane blagdana omogućen je posjet članova obitelji i drugih osoba koje su im odobrene u evidenciji posjetitelja. Za posjet maloljetne djece osim u dane vikenda i blagdana utvrđeni su i dodatni termini posjeta. Isto tako, djeci i njihovim roditeljima na izdržavanju kazne zatvora omogućena je zajednička izrada raznih dekorativnih predmeta. Dodatno, zatvorenicima roditeljima omogućena je i kupovina slatkiša i sokova u prodavaonici Kaznionice, a sve kako bi takvi susreti bili što sličniji životu na slobodi - kažu iz Ministarstva.

U Kaznionici u Glini se za vrijeme Božića i božićnih blagdana može odobriti produženi posjet s članovima obitelji i djecom.

- Svim zatvorenicima se, neovisno o razini uspješnosti u provedbi pojedinačnog programa izvršavanja, odobrava dodatnih 10 minuta telefoniranja, kako bi mogli čestitati blagdane i imati više kontakta sa članovima obitelji. Zatvorenicima koji nemaju novčanih sredstava, telefonski pozivi se mogu omogućiti na trošak Kaznionice - govore.

Predstave i rock bend 'Nisam kriv'

Dio rehabilitacije su i razne kreativne aktivnosti. Tako Kaznionica u Lepoglavi ima dramsku i glazbenu sekciju pa će održati glumačko-glazbenu priredbu povodom Božića za zatvorenike i službenike Kaznionice te goste iz Središnjeg ureda za zatvorski sustav i probaciju, Zatvora u Varaždinu i probacijskih ureda u Varaždinu i Zagrebu. Na kreativnim radionicama tijekom prosinca su izradili adventske vjenčiće, ukrase za bor i čestitke koje su poslali obiteljima ili im ih predaju tijekom posjete.

U Remetincu je uvijek puno aktivnosti.

- U Zatvoru u Zagrebu tijekom cijele godine kao i u dane povodom blagdana, udruge provode veći broj aktivnosti u okviru slobodnog vremena. Tijekom cijele godine su osobama lišenim slobode omogućena sudjelovanja u dodatnim aktivnostima organiziranog slobodnog vremena kao što su gospel koncerti, predavanja, razna gostovanja, kazališne predstave i sl., a također se provode i dodatni obredi i koncerti povodom blagdana - govore iz Ministarstva.

U Kaznionici u Požegi organiziraju se predstave, koncerti ili radionice. Tradicionalno ih pripremaju zatvorenici uz podršku i vođenje službenika Kaznionice. I tamo razne udruge organiziraju radionice tijekom godine, poput radionica s temama majčinstva ili čitalačkog kluba. Ponekad im u goste dolaze zatvorenici iz drugih kaznionica i izvode svoje predstave.

U Kaznionici u Glini djeluje navodno jako dobar bend.

- Organizira se prigodna božićna predstava koju će izvesti dramska sekcija Kaznionice u Gline te prigodni koncert kojega će održati glazbena sekcija zatvorenika i kaznionički bend „Nisam kriv“ - kažu.

Što ako zatvorenici nisu katolici?

Sukladno Zakonu o izvršavanju kazne zatvora, u kaznionici odnosno, zatvoru u kojem se nalazi veći broj zatvorenika iste vjere, vjerskom predstavniku za potrebe vjerskih obreda se najmanje jednom tjedno osigurava prikladan prostor i vrijeme.

- Zatvorenik ima pravo na vjeroispovijest koristeći vlastitu vjersku literaturu i stvari za religijsku uporabu te ima pravo kontaktirati s ovlaštenim vjerskim predstavnikom vjerske zajednice upisane u Evidenciji vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj. U Kaznionici u Glini su za zatvorenike muslimanske i pravoslavne vjeroispovijesti tijekom studenoga bili organizirani posjeti predstavnika njihovih vjerskih zajednice, dok predstavnici Jehovinih svjedoka dolaze redovito obići zatvorenike koji pripadaju toj vjeroispovijesti, u pravilu dva puta mjesečno. Zatvorenici Kaznionice u Lepoglavi koji su pravoslavne vjeroispovijesti imaju liturgiju povodom pravoslavnog Božića koju vrši pravoslavni svećenik (paroh), dok se u Zatvoru u Zagrebu pravoslavna liturgija te islamski obred redovito održavaju svaki drugi petak u mjesecu. U Kaznionica u Požegi zatvorenicama i zatvorenicima pripadnicima drugih vjerskih zajednica, na njihov zahtjev, pozivaju se vjerski predstavnici kojima je u Kaznionici u Požegi omogućeno provođenje vjerskih obreda - zaključuju iz Ministarstva.

Poanta zatvorske kazne nije samo retribucija jer je čovjek napravio nešto loše, nego i rehabilitacija ako je to moguće, kako po izlasku iz zatvora ne bi ponovio kazneno djelo ili napravio nešto još gore. Sve ove stvari dio su rehabilitacije, a nekima, i prvi put da ih se tretira kao čovjeka.