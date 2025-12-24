Čitatelji su nam kazali kako je cestra puna stakla i dijelova automobila. Nastala je i velika gužva u smjeru Dugog Sela
KRŠ I LOM
VIDEO Teška prometna nesreća u Sesvetama: 'Cesta je puna stakla. Užasno je to izgledalo...'
Teška prometna nesreća dogodila se u Sesvetama u srijedu popodne, javili su nam naši čitatelji. Prometnu nesreću kratko su nam potvrdili i zagrebački vatrogasci koji su bili pozvani na intervenciju.
- Nastala je ogromna gužva. Sve je puno stakla i dijelova auta po cesti. Užasno je izgledalo. Stigli su i vatrogasci - ispričao nam je jedan od čitatelja koji nam je poslao snimku sudara.
Upit smo poslali i policiji te ćemo objaviti njihov odgovor kada ga dobijemo.
