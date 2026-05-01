VELIČANSTVENO FOTO Pogledajte nevjerojatne prizore rijetkog plavog Mjeseca koji je zasjao iznad Hrvatske!

Rijetki Plavi Mjesec večeras se može vidjeti na nebu diljem Hrvatske. Naime, riječ je o nazivu za drugi puni Mjesec (ili uštap) unutar jednog kalendarskog mjeseca. Ova se pojava tako može uočiti svake dvije do tri godine, a unatoč epitetu 'plavi', koji asocira na neke promjene na površini Mjeseca, sam Mjesec neće poprimiti plavu boju, no to ne umanjuje činjenicu da je riječ o veličanstvenom prizoru koji svakako vrijedi vidjeti.