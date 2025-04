GRAD KRIVI INU FOTO Pogledajte prizore ekološke katastrofe kod Hvara! U more se izlile tone nafte

Splitsko-dalmatinska policija potvrdila je da je došlo do onečišćenja mora naftom. Do onečišćenja je došlo zbog izlijevanja dizelskog goriva iz spremnika benzinske postaje INA-e, koje je tijekom više sati prodiralo u zemlju i obalu Križne luke, a potom i u more. Nadležne službe odmah su reagirale, a prema riječima gradonačelnika Rikarda Novaka, situacija je trenutačno pod kontrolom te ekološke posljedice nisu katastrofalne kako se isprva strahovalo.