Obavijesti

News

Komentari 0
STIGLA JE JESEN...

FOTO Pogledajte što ide prema Hrvatskoj: Kiša, grmljavina i moguće bujice. Negdje i snijeg

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Pogledajte što ide prema Hrvatskoj: Kiša, grmljavina i moguće bujice. Negdje i snijeg
Foto: Severe Weather Europe

Promjenjivo vrijeme zahvatit će sutra cijelu Hrvatsku, od jutra se očekuje mjestimična kiša, ali i grmljavina, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj uz moguću obilniju oborinu

Ugodno i toplo vrijeme u idućim će danima polako pasti u zaborav. S dolaskom jeseni u Hrvatsku će stići i nestabilno vrijeme uz kišu, grmljavinu, standardnu jesensku kombinaciju.

Stručnjaci iz DHMZ-a već za danas predviđaju pljuskove i grmljavinu na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj. Za utorak je već nešto drugačija priča.

Foto: DHMZ

Promjenjivo vrijeme zahvatit će sutra cijelu Hrvatsku, od jutra se očekuje mjestimična kiša, ali i grmljavina, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj uz moguću obilniju oborinu.

- . U istočnoj Hrvatskoj te na krajnjem jugu sunčanije i uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo, a na sjevernom dijelu bura i istočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, na moru od 19 do 23 °C. Najviša dnevna između 21 i 26, na istoku i u Dalmaciji od 25 do 30 °C - navode iz DHMZ-a.

Foto: Severe Weather Europe

O nagloj promjeni vremena raspisao se i Severe Weather. Alpska regija i sjeverna Italija imat će problema s intenzivnim oborinama, a slično se očekuje i na sjevernom Jadranu. S druge strane, hladna fronta mogla bi primjerice u višim dijelovima Alpa u Austriji i Švicarskoj donijeti i snijeg...

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Žali se da ga uništava uvozni lobi, a sam uvozi milijune jaja iz Ukrajine, Poljske, Rumunjske...
DRUGA STRANA MEDALJE

Žali se da ga uništava uvozni lobi, a sam uvozi milijune jaja iz Ukrajine, Poljske, Rumunjske...

Lukač koji spori nalaz salmonele i tvrdi da mu podmeće uvozni lobi je jedan od najvećih uvoznika jaja. Nesilice i jaja također ne mora uništiti, nego ih može preraditi i prodati, a uz to mu država daje milijunsku odštetu
UZNEMIRUJUĆI VIDEO Medvjeda udario šleper u tunelu Plasina: 'Policajci su izvadili pištolje...'
STRAVA

UZNEMIRUJUĆI VIDEO Medvjeda udario šleper u tunelu Plasina: 'Policajci su izvadili pištolje...'

Ličko-senjska policija dojavu o naletu na životinju dobila je malo iza ponoći. Ondje su već došli vatrogasci HAC-a, no životinja je uginula
Ušao je u zagrebačku sudnicu i počeo pucati: 'Imao sam devet godina kada mi je ubio mamu'
UBIO TRI ŽENE

Ušao je u zagrebačku sudnicu i počeo pucati: 'Imao sam devet godina kada mi je ubio mamu'

Prije 26 godina Mato Oraškić na sudu je ubio sutkinju, suprugu i odvjetnicu. Sudnica u kojoj je bio masakr nikada više nije održala nijedno ročište

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025