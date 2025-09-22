FOTO Pogledajte što ide prema Hrvatskoj: Kiša, grmljavina i moguće bujice. Negdje i snijeg

Ugodno i toplo vrijeme u idućim će danima polako pasti u zaborav. S dolaskom jeseni u Hrvatsku će stići i nestabilno vrijeme uz kišu, grmljavinu, standardnu jesensku kombinaciju.

Stručnjaci iz DHMZ-a već za danas predviđaju pljuskove i grmljavinu na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj. Za utorak je već nešto drugačija priča.

Foto: DHMZ

Promjenjivo vrijeme zahvatit će sutra cijelu Hrvatsku, od jutra se očekuje mjestimična kiša, ali i grmljavina, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj uz moguću obilniju oborinu.

- . U istočnoj Hrvatskoj te na krajnjem jugu sunčanije i uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo, a na sjevernom dijelu bura i istočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, na moru od 19 do 23 °C. Najviša dnevna između 21 i 26, na istoku i u Dalmaciji od 25 do 30 °C - navode iz DHMZ-a.

Foto: Severe Weather Europe

O nagloj promjeni vremena raspisao se i Severe Weather. Alpska regija i sjeverna Italija imat će problema s intenzivnim oborinama, a slično se očekuje i na sjevernom Jadranu. S druge strane, hladna fronta mogla bi primjerice u višim dijelovima Alpa u Austriji i Švicarskoj donijeti i snijeg...