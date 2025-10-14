Na mjestu nesreće su intervenirali i pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva, koji su pomogli vozačima da izađu iz vozila te da se vozila izvuku iz kanala, rekli su iz policije
FOTO Pogledajte što je preživio vozač na istoku Hrvatske: Auto je završio ispod kombajna
Osječko-baranjska policija potvrdila nam je kako e jučer popodne na državnoj cesti D213, između Bijelog Brda i Dalja došlo do prometne nesreće u kojoj je sudjelovao osobni automobil i radni stroj.
- Do nesreće je došlo kada je 23-godišnji vozač osobnog automobila osječkih registracijskih oznaka, koji se kretao između Bijelog Brda i Dalja u smjeru istoka, zbog neprilagođene brzine uvjetima i stanju kolnika te gustoći prometa udario u zadnji dio kombajna osječkih registracijskih oznaka, kojim je ispred njega upravljao 60-godišnjak - rekli su iz policije.
Dodaju kako su od siline sudara, oba vozila odbačena u odvodni kanal.
- Na mjestu nesreće su intervenirali i pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva, koji su pomogli vozačima da izađu iz vozila te da se vozila izvuku iz kanala. Dvadesettrogodišnji vozač nije koristio sigurnosni pojas, a oba vozača su alkotestirana i nisu bila pod utjecajem alkohola - kažu iz policije.
Dodaju kako u nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, te da je nastala materijalna šteta. Iz DVD-a Dalj su na društvenim mrežama objavili i kako su oni bili na intervenciji sa dva vozila i 12 vatrogasaca.