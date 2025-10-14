FOTO Pogledajte što je preživio vozač na istoku Hrvatske: Auto je završio ispod kombajna

Osječko-baranjska policija potvrdila nam je kako e jučer popodne na državnoj cesti D213, između Bijelog Brda i Dalja došlo do prometne nesreće u kojoj je sudjelovao osobni automobil i radni stroj.

- Do nesreće je došlo kada je 23-godišnji vozač osobnog automobila osječkih registracijskih oznaka, koji se kretao između Bijelog Brda i Dalja u smjeru istoka, zbog neprilagođene brzine uvjetima i stanju kolnika te gustoći prometa udario u zadnji dio kombajna osječkih registracijskih oznaka, kojim je ispred njega upravljao 60-godišnjak - rekli su iz policije.

Dodaju kako su od siline sudara, oba vozila odbačena u odvodni kanal.

- Na mjestu nesreće su intervenirali i pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva, koji su pomogli vozačima da izađu iz vozila te da se vozila izvuku iz kanala. Dvadesettrogodišnji vozač nije koristio sigurnosni pojas, a oba vozača su alkotestirana i nisu bila pod utjecajem alkohola - kažu iz policije.

Dodaju kako u nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, te da je nastala materijalna šteta. Iz DVD-a Dalj su na društvenim mrežama objavili i kako su oni bili na intervenciji sa dva vozila i 12 vatrogasaca.