POLICIJA OBJAVILA DETALJE

Vozač (57) skrivio sudar kraj Garešnice, mladić autom izletio s ceste i prevrnuo se na krov

Piše Marta Divjak,
Od siline udarca mlađi vozač je sletio s kolnika, udario u betonski most, nakon čega se njegovo vozilo nekontrolirano nastavilo kretati, rotirati, prevrnulo se i na kraju zaustavilo na kolnom ulazu, prevrnuto na krov

Muškarac (57) završio je u bjelovarskoj bolnici nakon što je u ponedjeljak navečer skrivio nesreću u Zdenčacu kraj Garešnice, izvijestila je bjelovarska policija. Kako se navodi, zadobio je lakše ozljede. 

Iz policije su naveli kako je 57-godišnji vozač auta bjelovarskih registracija, prilikom skretanja ulijevo, izazvao sudar s drugim vozilom.

On je započeo skretanje ulijevo prema sporednoj cesti, a da se prethodno nije uvjerio da to može učiniti bez ugrožavanja drugih sudionika u prometu. U tom trenutku došlo je do sudara s vozilom kutinskih registracija kojim je upravljao 20-godišnji vozač, koji je u tom trenutku pretjecao preko isprekidane središnje linije.

Od siline udarca mlađi vozač je sletio s kolnika, udario u betonski most, nakon čega se njegovo vozilo nekontrolirano nastavilo kretati, rotirati, prevrnulo se i na kraju zaustavilo na kolnom ulazu, prevrnuto na krov.

U prometnoj nesreći lakše tjelesne ozljede zadobio je 57-godišnji vozač, kojem je liječnička pomoć pružena u Općoj bolnici “dr. Anđelko Višić” u Bjelovaru.

Protiv vozača koji je skrivio nesreću slijedi odgovarajuća prijava zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

