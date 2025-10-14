Obavijesti

News

Komentari 14
STRAŠNO

VIDEO Pa ovo je moglo nekoga ubiti! Na obilaznici s kamiona palo deblo! Stvorile se kolone

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pa ovo je moglo nekoga ubiti! Na obilaznici s kamiona palo deblo! Stvorile se kolone
3
Foto: snimio čitatelj 24sata

Predmet na autocesti A3 između čvora Kosnica i čvora Zagreb istok na kolniku u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h, navode s HAK-a.

Vidio sam baš kako deblo pada s prikolice. Samo pukom srećom nije palo niti na jedan auto. Ja sam bio treći po redu, ispričao nam je vozač koji je u utorak poslije 13 sati snimio nezgodu u prometu na zagrebačkoj obilaznici.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Obilaznica: Drvo palo na cestu 00:28
Obilaznica: Drvo palo na cestu | Video: 24sata Video

Kako je rekao, sve se odvilo na cesti u smjeru istok, nedaleko od čvora Kosnica i odvajanja za Veliku Goricu.

- Ja sam još uspio proći. Kako će drugi, ne znam. Vozač je sam pokušavao spasiti stvar - rekao je čitatelj.

Sve su zabilježili i iz Hrvatskog autokluba.

-  Predmet na autocesti A3 između čvora Kosnica i čvora Zagreb istok na kolniku u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h - navode s HAK-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 14
Potvrdili optužnicu protiv Tonya Cetinskog, vinaru godinu dana uvjetno za lažne Covid potvrde
18 OPTUŽENIH

Potvrdili optužnicu protiv Tonya Cetinskog, vinaru godinu dana uvjetno za lažne Covid potvrde

Pjevač Cetinski suočen je s optužnicom za davanje mita, a poznati vinar Šegović se probao braniti s tezom da je kolateralna žrtva i da je netko njegove osobne podatke pokupio s interneta
Potresne priče branitelja koji su prevareni: 'Supruga je umrla, a sve nas sad žele baciti na cestu'
AFERA JAGODE

Potresne priče branitelja koji su prevareni: 'Supruga je umrla, a sve nas sad žele baciti na cestu'

Branitelji Darko Lugarić i Stjepan Klasić svjedoče kako su izigrani s uzgojem jagoda, a za prevaru nitko nije odgovarao: Morali smo otići raditi u Njemačku da spasimo kuću i platimo kredit od kojeg nismo dobili novac
VIDEO Automobil završio ispod kombajna kod Osijeka. Jedan čovjek ozlijeđen u teškoj nesreći
IZLETJELI S CESTE

VIDEO Automobil završio ispod kombajna kod Osijeka. Jedan čovjek ozlijeđen u teškoj nesreći

Nakon nesreće kod Osijeka, automobil je završio ispod kombajna kraj ceste, a jedan je čovjek ozlijeđen. Očevidom će se utvrditi kako je došlo do nesreće.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025