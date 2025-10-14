VIDEO Pa ovo je moglo nekoga ubiti! Na obilaznici s kamiona palo deblo! Stvorile se kolone

Vidio sam baš kako deblo pada s prikolice. Samo pukom srećom nije palo niti na jedan auto. Ja sam bio treći po redu, ispričao nam je vozač koji je u utorak poslije 13 sati snimio nezgodu u prometu na zagrebačkoj obilaznici.

Pokretanje videa... 00:28 Obilaznica: Drvo palo na cestu | Video: 24sata Video

Kako je rekao, sve se odvilo na cesti u smjeru istok, nedaleko od čvora Kosnica i odvajanja za Veliku Goricu.

- Ja sam još uspio proći. Kako će drugi, ne znam. Vozač je sam pokušavao spasiti stvar - rekao je čitatelj.

Sve su zabilježili i iz Hrvatskog autokluba.

- Predmet na autocesti A3 između čvora Kosnica i čvora Zagreb istok na kolniku u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h - navode s HAK-a.