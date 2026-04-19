FOTO Pogledajte što stiže prema Hrvatskoj: Temperature naglo padaju, na snazi više alarma!

U nedjelju, 19. travnja, prevladavat će sunčano vrijeme, ali uz postupno naoblačenje koje će se širiti sa zapada. Kiša se mjestimice očekuje već tijekom dana, ponajprije na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, gdje su mogući i pljuskovi s grmljavinom, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.

Prema večeri oborine će biti sve češće i u središnjim krajevima, a tijekom noći proširit će se i na ostatak zemlje. Puhat će slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, koji će navečer okrenuti na sjeverozapadni i zapadni te prolazno pojačati.

Najviša dnevna temperatura kretat će se između 20 i 25 stupnjeva Celzija.

Kako je vidljivo na stranici Rain Alarma, koja prati kretanje oborina, naoblačenje stiže sa zapada.

Za nedjelju je Državni hidrometeorološki zavod upalio više alarma zbog grmljavinskog nevremena i pojačane bure.

Zagrebačka regija je pod žutim alarmom, koji označava potencijalno opasno vrijeme, zbog grmljavinskog nevremena u kojem su mjestimice mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Žuto upozorenje zbog pojačane bure na snazi je za dvije regije - Kvarner i Kvarnerić te Sjevernu Dalmaciju.

- Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu - upozoravaju iz DHMZ-a.

Nakon promjenjivije nedjelje, u ponedjeljak, 20. travnja, zadržat će se nestabilno vrijeme uz izmjenu oblaka i sunčanih razdoblja. Mjestimice se očekuje kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom, uz prolazno pojačan vjetar. Na Jadranu će sunčanih razdoblja biti više nego u unutrašnjosti.

Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar, koji će poslijepodne na sjeveru okrenuti na jugozapadni. Na moru će prevladavati slabo do umjereno jugo i južni vjetar, a navečer će na sjevernom Jadranu zapuhati bura.

Jutarnje temperature kretat će se između 6 i 11 stupnjeva, na obali od 10 do 15 °C. Najviša dnevna bit će uglavnom između 13 i 18, dok će na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije dosezati od 19 do 22 °C.

U utorak će se nastaviti promjenjivo vrijeme, uz izmjenu sunčanih razdoblja i oblaka, a mjestimice su mogući i pljuskovi s grmljavinom.

Od srijede slijedi stabilnije i sunčanije vrijeme, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar. Na moru će prevladavati bura, već od utorka podno Velebita i jaka s olujnim udarima, a potom će se proširiti i na ostale dijelove obale.

U četvrtak će vjetar oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak. Jutra će biti sve svježija, dok će dnevna temperatura u unutrašnjosti postupno rasti.