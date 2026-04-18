Stiže promjena vremena i naglo zahladnjenje: Upalili su alarme za više regija, evo što nas čeka

Nakon subote koja je osunčala cijelu Hrvatsku i donijela stabilno vrijeme s iznadprosječnim temperaturama, za vikend ipak stiže promjena vremena. Sa sjeverozapada u nedjelju potkraj dana stiže hladna fronta koja donosi nestabilniji, a zatim i hladniji zrak.

Na istoku zemlje, osobito u Slavoniji, Baranji i Srijemu, veći dio nedjelje bit će sunčan. Prema večeri će sa zapada pristizati oblaci, a tijekom noći moguća je i kiša. Puhat će slab južni vjetar, javlja HRT. U nedjelju će tijekom dana i dalje biti razmjerno toplo, uz najvišu temperaturu oko 23 °C, dok će jutarnja biti oko 5 °C.

U unutrašnjosti će jutro biti uglavnom sunčano, ali tijekom dana sa sjeverozapada stiže naoblačenje. Krajem dana i navečer mjestimice su mogući kiša, pljuskovi i grmljavina, ponajviše na sjeveru. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, navečer u jačanju uz zapadni smjer. Temperature će se kretati od jutarnjih 5 do 7 °C do dnevnih oko 21 do 23 °C.

Na zapadu zemlje očekuje se djelomice sunčano vrijeme uz sve više oblaka. Već od sredine dana lokalno može pasti malo kiše, a kasnije su izgledni i pljuskovi s grmljavinom, osobito u Istri. Vjetar slab do umjeren, more mirno do malo valovito, uz temperature od 18 °C u gorju i do 23 °C na obali.

U Dalmaciji će se zadržati pretežno sunčano i toplo, a u unutrašnjosti temperature mogu dosegnuti i 25 °C. Na obali će jutarnje temperature biti oko 14 °C. U drugom dijelu dana na sjeveru regije stiže više oblaka, a tijekom noći i kiša. Puhat će slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar, uz početnu buru, a more će biti malo valovito.

Na krajnjem jugu nedjelja ostaje većinom sunčana, ali uz nešto niže temperature nego dan ranije, i do 5 °C.

Početak tjedna u unutrašnjosti donosi pretežno oblačno vrijeme s povremenom kišom i izraženijim pljuskovima. Slijedi promjenjivo razdoblje uz još mjestimične oborine, dok se u srijedu očekuje više sunca. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, u Slavoniji sjeverozapadni i sjeverni, a u gorju u srijedu i pojačan. Temperature će pritom osjetno pasti.

Na Jadranu će u ponedjeljak i utorak biti promjenjivo uz kišu i grmljavinu, a od srijede stabilnije, uz buru i svježije vrijeme.