FOTO Pogledajte veliku povorku za Alija Hameneija u Iraku

Pogrebna povorka ubijenog iranskog vođe ajatolaha Alija Hameneija je nakon šest dana stigla u Irak. Ljudi koji su nosili velike portrete pokojnog vođe okupili su se duž rute i skandirali "Smrt Americi" i "Smrt Izraelu"
Ožalošćeni su u srijedu koračali ulicama svetog iračkoga grada Nadžafa, prateći lijes ubijenog iranskog vođe ajatolaha Alija Hameneija nakon što je njegova šestodnevna pogrebna povorka, koja je privukla ogromne gužve u njegovoj domovini, nastavila put preko granice.
| Foto: Abbas Holy Shrine Media Office
Ožalošćeni su u srijedu koračali ulicama svetog iračkoga grada Nadžafa, prateći lijes ubijenog iranskog vođe ajatolaha Alija Hameneija nakon što je njegova šestodnevna pogrebna povorka, koja je privukla ogromne gužve u njegovoj domovini, nastavila put preko granice. |
Foto: Abbas Holy Shrine Media Office
Ožalošćeni su u srijedu koračali ulicama svetog iračkoga grada Nadžafa, prateći lijes ubijenog iranskog vođe ajatolaha Alija Hameneija nakon što je njegova šestodnevna pogrebna povorka, koja je privukla ogromne gužve u njegovoj domovini, nastavila put preko granice.
| Foto: Abbas Holy Shrine Media Office
Ljudi koji su nosili velike portrete pokojnog vođe okupili su se duž rute i skandirali "Smrt Americi" i "Smrt Izraelu" dok je Hameneijev lijes prolazio ulicama na posebno izrađenom pogrebnom vozilu.
| Foto: Abbas Holy Shrine Media Office
Iračke i iranske zastave vijorile su se iznad okupljenog mnoštva, uz transparente moćnih iračkih milicija koje podupire Iran, a čiji su se pristaše pridružili povorci.
| Foto: Abbas Holy Shrine Media Office
Nadžaf ima posebno značenje za šijitske muslimane diljem svijeta kao mjesto pokopa imama Alija, rođaka i zeta proroka Muhameda. Hameneijev lijes stigao je u utorak navečer u međunarodnu zračnu luku Nadžaf, gdje su na službenom dočeku bili irački premijer Ali al-Zaidi, visoki dužnosnici i vjerski poglavari.
| Foto: Abbas Holy Shrine Media Office
Iranski predsjednik Masud Pezeškian i zapovjednici Korpusa islamske revolucionarne garde također su stigli kako bi sudjelovali u povorci, koja će se, kako se očekuje, nastaviti do iračkoga svetoga grada Karbale prije nego što lijes bude vraćen u Iran na pokop.
| Foto: Abbas Holy Shrine Media Office
Foto Abbas Holy Shrine Media Office
Foto Khalid Al-Mousily
Foto Khalid Al-Mousily
Foto Thaier Al-Sudani
Foto Thaier Al-Sudani
Foto Thaier Al-Sudani
U Teheranu su izloženi lijesovi s posmrtnim ostacima ubijenog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija i nekoliko članova njegove obitelji.
| Foto: Majid Asgaripour
Hamenei i članovi njegove obitelji ubijeni su krajem veljače u početnoj fazi rata između Irana te SAD-a i Izraela. Iranski državni mediji izvijestili su da su među izloženima u Velikoj džamiji Imama Homeinija u Teheranu i tijela Hameneijeva zeta Mesbah-ol-Hode Bagherija, najstarije kćeri Seyyedeh Boshre Hosseini Hamenei, snahe Zahre Haddad Adel i 14-mjesečne unuke Zahre Mohammadi Golpaygani. Svi lijesovi prekriveni su iranskom zastavom, a ispred lijesa veličine za bebu izložena je i fotografija djevojčice, piše CNN.
| Foto: Majid Asgaripour
Mojtaba Hamenei novi je vrhovni vođa i sin ubijenog ajatolaha, Vjeruje se da je Mojtaba teško ranjen u istom napadu u kojem su poginule i njegova majka i supruga.
| Foto: Mohammed Salem
Tisuće građana okupilo se na povorci.
| Foto: Alkis Konstantinidis
Foto Mohammed Salem
Foto Alkis Konstantinidis
Foto Alkis Konstantinidis
Foto Murad Sezer
Foto Murad Sezer
Foto Mohammed Salem
Foto Mohammed Salem
Foto Mohammed Salem
Foto Majid Asgaripour
Foto Majid Asgaripour
Foto Murad Sezer
Foto Majid Asgaripour
Foto Mohammed Salem
Foto Mohammed Salem
Foto Mohammed Salem
Foto Majid Asgaripour
Foto Majid Asgaripour
Foto Murad Sezer
Foto Majid Asgaripour
Foto Mohammed Salem
Foto Mohammed Salem