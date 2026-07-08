Obavijesti

Galerija

Komentari 0
'SMRT SAD-U I IZRAELU'

FOTO Pogledajte veliku povorku za Alija Hameneija u Iraku

Pogrebna povorka ubijenog iranskog vođe ajatolaha Alija Hameneija je nakon šest dana stigla u Irak. Ljudi koji su nosili velike portrete pokojnog vođe okupili su se duž rute i skandirali "Smrt Americi" i "Smrt Izraelu"
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Mourners carry the coffins of family members of Iran’s late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, inside the shrine of Imam Abbas during funeral ceremonies in Karbala
Ožalošćeni su u srijedu koračali ulicama svetog iračkoga grada Nadžafa, prateći lijes ubijenog iranskog vođe ajatolaha Alija Hameneija nakon što je njegova šestodnevna pogrebna povorka, koja je privukla ogromne gužve u njegovoj domovini, nastavila put preko granice. | Foto: Abbas Holy Shrine Media Office
1/37
Ožalošćeni su u srijedu koračali ulicama svetog iračkoga grada Nadžafa, prateći lijes ubijenog iranskog vođe ajatolaha Alija Hameneija nakon što je njegova šestodnevna pogrebna povorka, koja je privukla ogromne gužve u njegovoj domovini, nastavila put preko granice. | Foto: Abbas Holy Shrine Media Office
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026