FOTO Pogledajte veliku povorku za Alija Hameneija u Iraku

Hamenei i članovi njegove obitelji ubijeni su krajem veljače u početnoj fazi rata između Irana te SAD-a i Izraela. Iranski državni mediji izvijestili su da su među izloženima u Velikoj džamiji Imama Homeinija u Teheranu i tijela Hameneijeva zeta Mesbah-ol-Hode Bagherija, najstarije kćeri Seyyedeh Boshre Hosseini Hamenei, snahe Zahre Haddad Adel i 14-mjesečne unuke Zahre Mohammadi Golpaygani. Svi lijesovi prekriveni su iranskom zastavom, a ispred lijesa veličine za bebu izložena je i fotografija djevojčice, piše CNN. | Foto: Majid Asgaripour