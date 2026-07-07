Tuga u Imotskom nakon što se u bazenu utopio dječak! Stručnjaci savjetuju: 'Pazite na dječicu...'

Teška tragedija u kojoj je život utapanjem izgubilo dijete pogodila je cijelu Imotsku krajinu. Naime, prema podacima s kojima se trenutno raspolaže, tragedija se dogodila u ponedjeljak navečer, a život je izgubilo, kako neslužbeno saznajemo, dvogodišnje dijete nakon pada u bazen ispred obiteljske kuće.

Policija je službenu dojavu zaprimila u ponedjeljak u večernjim satima oko 20.30 sati. Na teren je odmah upućen tim Hitne medicinske pomoći, ali djetetu, nažalost, nije bilo spasa. Kako saznajemo, riječ je o obitelji koja u naselju u blizini grada Imotskog ima obiteljsku kuću uz koju je sagrađen bazen.

Okolnosti kako se dijete našlo samo u bazenu i kako je točno došlo do utapanja za sada nisu poznate. Ova tragedija potresla je cijeli kraj. Neki susjedi su nam rekli kako je to obitelj koja ima još djece te kako se svojim humanitarnim radom i pomaganjem posebno istaknula u pomoći pogođenom području Petrinje poslije velikog potresa.

Ovaj nesretni događaj samo je na najokrutniji način uputio upozorenje svima koji imaju velike bazene uz kuće za odmor, ali i male bazene u kojima se djeca kupaju. Iznimno je opasno djecu ostavljati bez nadzora i jedan pogrešan pokret ili kratko odsustvo mogu uzrokovati nesagledive, tragične posljedice.

- Djeci su takvi bazeni zanimljivi, ali nažalost ponekad tek poskliznuće ili pad u vodu za dijete zna biti koban. Stručnjaci upozoravaju kako se u stvarnom životu djeca utapaju u 'tišini', bez nekih zvukova upozorenja ili poziva u pomoć odraslima, često za manje od minute. Stoga, kad god je malo dijete u vodi, bilo da je riječ o kadi, bazenu ili moru, odrasla osoba koja ga čuva mora biti nadohvat ruke (tzv. touch supervision). Ako se dijete kupa u bazenu ili moru, odrasla osoba mora biti s njim u vodi. Nadzor nad malim djetetom ne smije se prepustiti starijoj braći i sestrama mlađima od 16 godina. Na kućnim zabavama koje uključuju boravak u vodi uvijek se mora znati koja odrasla osoba nadzire djecu i ta osoba mora tome biti apsolutno posvećena. Odrasle osobe se u toj dužnosti mogu izmjenjivati, ali osoba za nadzor djece uvijek mora biti jasno imenovana. Svakom se roditelju dogode trenuci u danu kad je dijete nakratko bez nadzora. Nažalost, nekoliko minuta nepažnje dovoljno je da se dogodi nesreća. Malo koji je bazen, a trebao bi biti, kako stručnjaci napominju, ograđen sa sve četiri strane ogradom visine najmanje 120 centimetara, s vratima koja se otvaraju prema van i kvakom koja se zaključava izvan dosega djece. Uz to, ograda mora biti takva da se dijete ne može po njoj popeti niti se provući ispod. To pravilo vrijedi i za velike bazene na napuhavanje. Ako imate bazen u dvorištu, razmislite o ugradnji alarma koji reagira na valove na površini vode - dio je savjeta Maje Lemac, dr. med. spec. pedijatrije, subspec. dječje nefrologije na stranicama Zdravo budi.

Kad se prije šest godina u Istri utopio dječačić u dobi od 17 mjeseci, pedijatar dr. Milivoj Jovančević komentirao je nesreću i upozorio kako malo dijete uvijek mora biti pod neposrednim nadzorom odrasle osobe, pogotovo ako postoji mogućnost ozljede ili nezgode. Roditelji, upozorio je Jovančević, uvijek trebaju imati na umu da je za nesreću doista dovoljan već i trenutak nepažnje, čak i kad se čini da ništa ne može poći po zlu. Jovančević je komentirajući tad taj nesretni slučaj iznio neka upozorenja koja su i danas iznimno važna poruka odraslima. U svim situacijama u kojima postoji neposredna opasnost važno je da roditelji i odrasle osobe imaju na umu da nije dovoljno samo sjediti u blizini djeteta, već treba biti u direktnoj interakciji s njim, tako da su stalno uključeni u igru.

Tragedija kraj Imotskog u kojoj je izgubljen jedan maleni život, nažalost, na najokrutniji način upozorenje je svima kako se djecu ne smije ispuštati ni na trenutak iz vida dok su u blizini bazena s vodom, bilo da je riječ o velikim ili tek malenim dječjim bazenima. O okolnostima tragedije koja se dogodila u ponedjeljak navečer ispred obiteljske kuće u okolici Imotskog, u kojoj je život izgubio dječačić, obaviješteno je Županijsko državno odvjetništvo u Splitu, a očevid će utvrditi sve detalje ovog teškog događaja.

Savjeti stručnjaka: Odrasli uvijek moraju biti uz djecu ako su u blizini bazeni

1. Nadzor nad malim djetetom ne smije se prepustiti starijoj braći i sestrama mlađima od 16 godina. Na kućnim zabavama koje uključuju boravak u vodi uvijek se mora znati koja odrasla osoba nadzire djecu i ta osoba mora tome biti apsolutno posvećena.​

2. Odrasle osobe se u toj dužnosti mogu izmjenjivati, ali osoba za nadzor djece uvijek mora biti jasno imenovana. Svakom se roditelju dogode trenuci u danu kad je dijete nakratko bez nadzora.

3. Kad god je malo dijete u vodi, bilo da je riječ o kadi, bazenu ili moru, odrasla osoba koja ga čuva mora biti nadohvat ruke. Ako se dijete kupa u bazenu ili moru, odrasla osoba mora biti s njim u vodi. ​

4. Malo koji je bazen, a trebao bi biti, kako stručnjaci napominju, ograđen sa sve četiri strane ogradom visine najmanje 120 centimetara, s vratima koja se otvaraju prema van i kvakom koja se zaključava izvan dosega djece.