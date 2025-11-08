FOTO Policija provela nadzor na 'car meetu' u Zagrebu, čak 16 vozila proglašeno neispravnima

Zagrebačka je policija, u suradnji sa Stanicom za tehnički pregled vozila, provela pojačani nadzor na "car meet" sceni, odnosno na okupljanju ljubitelja automobila. Kako piše PU zagrebačka, ova akcija provedena je u noći s petka na subotu na području trgovačkog centra na Slavonskoj aveniji te na parkiralištu tržnice u Dubravi, a obje su lokacije inače poznate po ovakvim susretima.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Tijekom akcije policija je pregledala ukupno 49 vozila, nakon čega je njih 18 upućeno na izvanredni tehnički pregled kojim je utvrđeno da čak 16 vozila ima opasne nedostatke zbog kojih su ona odmah isključena iz prometa, a kod dva su vozila zabilježeni veći nedostatci.

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama zabilježena su ukupno 32 prekršaja, pri čemu se najveći broj njih, čak 22, odnosio na tehničku neispravnost vozila. Među ostalim se pak prekršajima ističu vožnja pod utjecajem alkohola, dva prolaska na crveno svjetlo, prekoračenje brzine, istek vozačke i prometne dozvole te čak i jedan slučaj upravljanja vozilom unatoč zabrani.

Iz PU zagrebačke poručuju kako je cilj ovakvih akcija preventivno i represivno djelovati na sudionike u prometu kako bi se podigla razina sigurnosti i prometne kulture. Također naglašavaju važnost poštivanja javnog reda i mira zato što buka s takvih okupljanja često smeta građanima. Policija je najavila i kako će nastaviti s nadzorima i na drugim lokacijama u gradu koje su pogodne za susrete ljubitelja automobila.