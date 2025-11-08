Obavijesti

News

Komentari 0
UKUPNO 32 PREKRŠAJA

FOTO Policija provela nadzor na 'car meetu' u Zagrebu, čak 16 vozila proglašeno neispravnima

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: 2 min
FOTO Policija provela nadzor na 'car meetu' u Zagrebu, čak 16 vozila proglašeno neispravnima
5

Tijekom akcije policija je pregledala ukupno 49 vozila, nakon čega je njih 18 upućeno na izvanredni tehnički pregled

Zagrebačka je policija, u suradnji sa Stanicom za tehnički pregled vozila, provela pojačani nadzor na "car meet" sceni, odnosno na okupljanju ljubitelja automobila. Kako piše PU zagrebačka, ova akcija provedena je u noći s petka na subotu na području trgovačkog centra na Slavonskoj aveniji te na parkiralištu tržnice u Dubravi, a obje su lokacije inače poznate po ovakvim susretima.

POGLEDAJTE GALERIJU:

5

Tijekom akcije policija je pregledala ukupno 49 vozila, nakon čega je njih 18 upućeno na izvanredni tehnički pregled kojim je utvrđeno da čak 16 vozila ima opasne nedostatke zbog kojih su ona odmah isključena iz prometa, a kod dva su vozila zabilježeni veći nedostatci.

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama zabilježena su ukupno 32 prekršaja, pri čemu se najveći broj njih, čak 22, odnosio na tehničku neispravnost vozila. Među ostalim se pak prekršajima ističu vožnja pod utjecajem alkohola, dva prolaska na crveno svjetlo, prekoračenje brzine, istek vozačke i prometne dozvole te čak i jedan slučaj upravljanja vozilom unatoč zabrani.

Iz PU zagrebačke poručuju kako je cilj ovakvih akcija preventivno i represivno djelovati na sudionike u prometu kako bi se podigla razina sigurnosti i prometne kulture. Također naglašavaju važnost poštivanja javnog reda i mira zato što buka s takvih okupljanja često smeta građanima. Policija je najavila i kako će nastaviti s nadzorima i na drugim lokacijama u gradu koje su pogodne za susrete ljubitelja automobila.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Gotov prosvjed na Rivi: Torcidaši su došli pred zgradu suda i urlali 'Za dom spremni'
OKUPILI SE U SPLITU

FOTO Gotov prosvjed na Rivi: Torcidaši su došli pred zgradu suda i urlali 'Za dom spremni'

Tomislav Šuta, gradonačelnik Splita, dozvolio je Torcidi prosvjed na splitskoj Rivi u 11 sati. Oni žele pružiti podršku uhićenima zbog incidenta na Blatinama, gdje su maskirani huligani prekinuli večer srpskog folklora
VIDEO Divljaci u Zagrebu sakrili lica pa vrijeđali novinarku koja ih je snimala: 'Gov**, kur**...'
SRAMOTA U ZAGREBU

VIDEO Divljaci u Zagrebu sakrili lica pa vrijeđali novinarku koja ih je snimala: 'Gov**, kur**...'

Policija će temeljem dostupnih snimki analizirati postoje li protupravna ponašanja pojedinaca te sukladno utvrđenom poduzeti daljnje mjere i radnje iz svoje nadležnosti, poručuju iz policije...
Maskirani tipovi stigli na Dane srpske kulture u Zagrebu! Lovila ih policija, oglasio se Pupovac...
IZ MINUTE U MINUTU

Maskirani tipovi stigli na Dane srpske kulture u Zagrebu! Lovila ih policija, oglasio se Pupovac...

Veća skupina maskiranih muškaraca, njih između 50 i 100, stigla je ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu gdje se u petak otvarao program Dana srpske kulture. Okupili su ispred lokacije održavanja izložbe, no tamo je već bila interventna policija.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025