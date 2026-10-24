FOTO Policija upala na car meet u Zagrebu: 40 prekršaja, čak 14 vozila isključeno je iz prometa

Zagrebačka prometna policija utvrdila je 40 prekršaja tijekom pojačanog nadzora okupljanja ljubitelja automobila na zapadu grada. Akciju je provela u večernjim satima 23. i 24. listopada 2026. kako bi potaknula poštovanje prometnih propisa i zaštitila sigurnost sudionika. Policija je nadzirala i javni red i mir, jer buka s takvih okupljanja može remetiti život građana.

U suradnji sa stanicom za tehnički pregled policijski službenici provjerili su zonu trgovačkih centara. Na parkiralištu se okupilo oko 25 vozača i automobila iz takozvane car meet scene, odnosno zajednice ljubitelja automobila koja se okuplja radi druženja i predstavljanja vozila. Policija je 18 vozila odvezla na izvanredni tehnički pregled.

Foto: PU zagrebačka

Pregledom su utvrdili opasne nedostatke na deset vozila, koja su isključili iz prometa. Među njima je bilo devet osobnih automobila i jedno teretno vozilo. Policija je iz prometa isključila i četiri vozila s većim tehničkim nedostacima, a zabilježila je ukupno deset prekršaja opasne tehničke neispravnosti te četiri prekršaja većih nedostataka.

Foto: PU zagrebačka

Među ostalih 26 prekršaja policija je evidentirala 11 slučajeva prekoračenja brzine, četiri nepropisna korištenja mobitela tijekom vožnje i tri nepropisna parkiranja na mjestima za osobe s invaliditetom. Zabilježila je i dva slučaja slalom vožnje te po jedan slučaj vožnje pod utjecajem alkohola, nekorištenja sigurnosnog pojasa, istekle vozačke dozvole, bacanja otpadaka iz vozila i prolaska kroz crveno svjetlo. Policija najavljuje nastavak nadzora mjesta okupljanja i drugih lokacija pogodnih za susrete vozača diljem Zagreba.

*uz korištenje AI-ja