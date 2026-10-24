Tijekom nadzora okupljanja na zapadu Zagreba policija je pregledala 18 vozila, a deset ih isključila iz prometa zbog opasnih nedostataka.
FOTO Policija upala na car meet u Zagrebu: 40 prekršaja, čak 14 vozila isključeno je iz prometa
Zagrebačka prometna policija utvrdila je 40 prekršaja tijekom pojačanog nadzora okupljanja ljubitelja automobila na zapadu grada. Akciju je provela u večernjim satima 23. i 24. listopada 2026. kako bi potaknula poštovanje prometnih propisa i zaštitila sigurnost sudionika. Policija je nadzirala i javni red i mir, jer buka s takvih okupljanja može remetiti život građana.
U suradnji sa stanicom za tehnički pregled policijski službenici provjerili su zonu trgovačkih centara. Na parkiralištu se okupilo oko 25 vozača i automobila iz takozvane car meet scene, odnosno zajednice ljubitelja automobila koja se okuplja radi druženja i predstavljanja vozila. Policija je 18 vozila odvezla na izvanredni tehnički pregled.
Pregledom su utvrdili opasne nedostatke na deset vozila, koja su isključili iz prometa. Među njima je bilo devet osobnih automobila i jedno teretno vozilo. Policija je iz prometa isključila i četiri vozila s većim tehničkim nedostacima, a zabilježila je ukupno deset prekršaja opasne tehničke neispravnosti te četiri prekršaja većih nedostataka.
Među ostalih 26 prekršaja policija je evidentirala 11 slučajeva prekoračenja brzine, četiri nepropisna korištenja mobitela tijekom vožnje i tri nepropisna parkiranja na mjestima za osobe s invaliditetom. Zabilježila je i dva slučaja slalom vožnje te po jedan slučaj vožnje pod utjecajem alkohola, nekorištenja sigurnosnog pojasa, istekle vozačke dozvole, bacanja otpadaka iz vozila i prolaska kroz crveno svjetlo. Policija najavljuje nastavak nadzora mjesta okupljanja i drugih lokacija pogodnih za susrete vozača diljem Zagreba.
*uz korištenje AI-ja