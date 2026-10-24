Obavijesti

News

Komentari 2
IZVANREDNI TEHNIČKI PREGLED

FOTO Policija upala na car meet u Zagrebu: 40 prekršaja, čak 14 vozila isključeno je iz prometa

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Policija upala na car meet u Zagrebu: 40 prekršaja, čak 14 vozila isključeno je iz prometa
5
Foto: PU zagrebačka
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Tijekom nadzora okupljanja na zapadu Zagreba policija je pregledala 18 vozila, a deset ih isključila iz prometa zbog opasnih nedostataka.

Zagrebačka prometna policija utvrdila je 40 prekršaja tijekom pojačanog nadzora okupljanja ljubitelja automobila na zapadu grada. Akciju je provela u večernjim satima 23. i 24. listopada 2026. kako bi potaknula poštovanje prometnih propisa i zaštitila sigurnost sudionika. Policija je nadzirala i javni red i mir, jer buka s takvih okupljanja može remetiti život građana.

KRIJUMČARENJE LJUDI Uhitili ženu (55) kod Bosiljeva! U automobilu sisačkih tablica prevozila je pet migranata
Uhitili ženu (55) kod Bosiljeva! U automobilu sisačkih tablica prevozila je pet migranata

U suradnji sa stanicom za tehnički pregled policijski službenici provjerili su zonu trgovačkih centara. Na parkiralištu se okupilo oko 25 vozača i automobila iz takozvane car meet scene, odnosno zajednice ljubitelja automobila koja se okuplja radi druženja i predstavljanja vozila. Policija je 18 vozila odvezla na izvanredni tehnički pregled.

Foto: PU zagrebačka

Pregledom su utvrdili opasne nedostatke na deset vozila, koja su isključili iz prometa. Među njima je bilo devet osobnih automobila i jedno teretno vozilo. Policija je iz prometa isključila i četiri vozila s većim tehničkim nedostacima, a zabilježila je ukupno deset prekršaja opasne tehničke neispravnosti te četiri prekršaja većih nedostataka.

Foto: PU zagrebačka
NOVI NEREDI Kaos na ulicama Bruxellesa! Na prosvjed pozivali preko TikToka, policija upotrijebila suzavac
Kaos na ulicama Bruxellesa! Na prosvjed pozivali preko TikToka, policija upotrijebila suzavac

Među ostalih 26 prekršaja policija je evidentirala 11 slučajeva prekoračenja brzine, četiri nepropisna korištenja mobitela tijekom vožnje i tri nepropisna parkiranja na mjestima za osobe s invaliditetom. Zabilježila je i dva slučaja slalom vožnje te po jedan slučaj vožnje pod utjecajem alkohola, nekorištenja sigurnosnog pojasa, istekle vozačke dozvole, bacanja otpadaka iz vozila i prolaska kroz crveno svjetlo. Policija najavljuje nastavak nadzora mjesta okupljanja i drugih lokacija pogodnih za susrete vozača diljem Zagreba.

*uz korištenje AI-ja

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
DAN UOČI IZBORA Srbija pred rekordnom izlaznošću? 'Moglo bi glasati više ljudi nego ikad'
PRATITE UŽIVO:

DAN UOČI IZBORA Srbija pred rekordnom izlaznošću? 'Moglo bi glasati više ljudi nego ikad'

Najneizvjesniji parlamentarni izbori dosad! Srbija u nedjelju izlazi na parlamentarne izbore koji bi mogli označiti kraj dugogodišnje vlasti Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke (SNS). Prema predizbornim anketama, utrka između vladajuće liste i studentskog pokreta vrlo je neizvjesna.
Ovo su rezultati Eurojackpota
IZVUKLI VISOKIH 5+1

Ovo su rezultati Eurojackpota

Provjerite rezultate 85. kola Eurojackpota od 23.10.2026. godine. Saznajte izvučene brojeve, dobitne kombinacije i iznose dobitaka u Hrvatskoj i Europi.
Gori Orlovo gnijezdo, Hrvatica koja živi u blizini: 'Vatrogasci stalno dolaze, požar je velik...'
izgradili ga nacisti

Gori Orlovo gnijezdo, Hrvatica koja živi u blizini: 'Vatrogasci stalno dolaze, požar je velik...'

Kako se približavaš vatra izgleda još veća i jasnije se vidi koliko je požar ozbiljan, opisala nam je čitateljica....

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026