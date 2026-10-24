Obavijesti

News

Komentari 4
NOVI NEREDI

Kaos na ulicama Bruxellesa! Na prosvjed pozivali preko TikToka, policija upotrijebila suzavac

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Kaos na ulicama Bruxellesa! Na prosvjed pozivali preko TikToka, policija upotrijebila suzavac
11
Foto: Nicolas Economou
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nakon dva vikenda obilježena nasilnim neredima, belgijska policija ponovno je u pripravnosti. Anonimni profili na TikToku pozivali su na nova okupljanja, a vlasti istražuju tko stoji iza poziva

Belgijska policija upotrijebila je suzavac i papar-sprej protiv prosvjednika u Bruxellesu, javlja belgijski javni servis VRT. Novi prosvjedi održavaju se nakon dva vikenda nasilnih nereda u belgijskoj prijestolnici, tijekom kojih su gorjeli automobili, razbijana javna imovina i zabilježeni brojni sukobi s policijom.

Uoči subotnjih okupljanja policija je upozorila na neobične pozive na prosvjede koji su se posljednjih dana širili društvenom mrežom TikTok. Kako piše belgijski portal BRUZZ, iza poziva uglavnom stoje anonimni profili, a na društvenim mrežama pojavili su se plakati izrađeni umjetnom inteligencijom koji pozivaju građane na okupljanja u središtu Bruxellesa.

Students' protest in Brussels
Foto: Nicolas Economou

Pritom su se razlikovali i datumi i lokacije prosvjeda. Neke objave pozivale su na okupljanje 24. listopada, druge 31. listopada ili 2. studenoga, a kao mjesta sastanka spominjali su se glavni željeznički kolodvori i Schumanov trg. Pojedini profili pozivali su se na novi val prosvjeda u Francuskoj.

Policija je zbog toga najavila pojačan oprez, iako nije bilo jasno tko zapravo organizira okupljanja. Glasnogovornik briselske policije Robin De Becker potvrdio je da prate objave na društvenim mrežama i pripremaju se za različite scenarije.

DAN PROSVJEDA U EUROPI Tisuće ljudi na ulicama diljem Francuske: Jake snage, lete helikopteri, uvode policijski sat
Tisuće ljudi na ulicama diljem Francuske: Jake snage, lete helikopteri, uvode policijski sat

Prethodni prosvjedi, održani 9. i 17. listopada, prerasli su u nasilne nerede. Prema podacima koje prenosi BRUZZ, policija je tijekom ta dva dana privela više od 250 osoba. U sukobima su oštećeni autobusi, automobili i ulična oprema, a nekoliko policajaca zadobilo je lakše ozljede.

Belgijski stručnjaci za dezinformacije upozoravaju da bi anonimni profili mogli pokušavati dodatno raspiriti postojeće društvene napetosti. Ipak, naglašavaju kako zasad nema dokaza da iza poziva stoje strani akteri ili organizirana kampanja manipulacije.

Briselske vlasti sada pokušavaju spriječiti ponavljanje nasilja, dok policija nastavlja pratiti situaciju na ulicama i društvenim mrežama.

*Uz pomoč AI

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
DAN UOČI IZBORA Srbija pred rekordnom izlaznošću? 'Moglo bi glasati više ljudi nego ikad'
PRATITE UŽIVO:

DAN UOČI IZBORA Srbija pred rekordnom izlaznošću? 'Moglo bi glasati više ljudi nego ikad'

Najneizvjesniji parlamentarni izbori dosad! Srbija u nedjelju izlazi na parlamentarne izbore koji bi mogli označiti kraj dugogodišnje vlasti Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke (SNS). Prema predizbornim anketama, utrka između vladajuće liste i studentskog pokreta vrlo je neizvjesna.
Ovo su rezultati Eurojackpota
IZVUKLI VISOKIH 5+1

Ovo su rezultati Eurojackpota

Provjerite rezultate 85. kola Eurojackpota od 23.10.2026. godine. Saznajte izvučene brojeve, dobitne kombinacije i iznose dobitaka u Hrvatskoj i Europi.
Gori Orlovo gnijezdo, Hrvatica koja živi u blizini: 'Vatrogasci stalno dolaze, požar je velik...'
izgradili ga nacisti

Gori Orlovo gnijezdo, Hrvatica koja živi u blizini: 'Vatrogasci stalno dolaze, požar je velik...'

Kako se približavaš vatra izgleda još veća i jasnije se vidi koliko je požar ozbiljan, opisala nam je čitateljica....

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026