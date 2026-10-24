Kaos na ulicama Bruxellesa! Na prosvjed pozivali preko TikToka, policija upotrijebila suzavac

Belgijska policija upotrijebila je suzavac i papar-sprej protiv prosvjednika u Bruxellesu, javlja belgijski javni servis VRT. Novi prosvjedi održavaju se nakon dva vikenda nasilnih nereda u belgijskoj prijestolnici, tijekom kojih su gorjeli automobili, razbijana javna imovina i zabilježeni brojni sukobi s policijom.

Uoči subotnjih okupljanja policija je upozorila na neobične pozive na prosvjede koji su se posljednjih dana širili društvenom mrežom TikTok. Kako piše belgijski portal BRUZZ, iza poziva uglavnom stoje anonimni profili, a na društvenim mrežama pojavili su se plakati izrađeni umjetnom inteligencijom koji pozivaju građane na okupljanja u središtu Bruxellesa.

Foto: Nicolas Economou

Pritom su se razlikovali i datumi i lokacije prosvjeda. Neke objave pozivale su na okupljanje 24. listopada, druge 31. listopada ili 2. studenoga, a kao mjesta sastanka spominjali su se glavni željeznički kolodvori i Schumanov trg. Pojedini profili pozivali su se na novi val prosvjeda u Francuskoj.

Policija je zbog toga najavila pojačan oprez, iako nije bilo jasno tko zapravo organizira okupljanja. Glasnogovornik briselske policije Robin De Becker potvrdio je da prate objave na društvenim mrežama i pripremaju se za različite scenarije.

Prethodni prosvjedi, održani 9. i 17. listopada, prerasli su u nasilne nerede. Prema podacima koje prenosi BRUZZ, policija je tijekom ta dva dana privela više od 250 osoba. U sukobima su oštećeni autobusi, automobili i ulična oprema, a nekoliko policajaca zadobilo je lakše ozljede.

Belgijski stručnjaci za dezinformacije upozoravaju da bi anonimni profili mogli pokušavati dodatno raspiriti postojeće društvene napetosti. Ipak, naglašavaju kako zasad nema dokaza da iza poziva stoje strani akteri ili organizirana kampanja manipulacije.

Briselske vlasti sada pokušavaju spriječiti ponavljanje nasilja, dok policija nastavlja pratiti situaciju na ulicama i društvenim mrežama.

*Uz pomoč AI