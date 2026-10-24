Policija je 55-godišnjakinju zaustavila u četvrtak navečer. U automobilu je prevozila strane državljane koji su nezakonito ušli u Hrvatsku, a prekoračila je i dopušteni broj putnika
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Uhitili ženu (55) kod Bosiljeva! U automobilu sisačkih tablica prevozila je pet migranata
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Policija je kod Bosiljeva uhitila 55-godišnjakinju koja je u četvrtak navečer u automobilu sisačkih oznaka prevozila strane državljane koji su nezakonito ušli u Hrvatsku, a potom je i kazneno prijavljena, izvijestili su u subotu iz Policijske uprave karlovačke.
Prema 55-godišnjakinji je postupano i sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama jer je prevozila više osoba od broja upisanog u prometnoj dozvoli.
Neslužbeno, riječ je o petorici migranata prema kojima je postupano po Zakonu o strancima.
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