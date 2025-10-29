FOTO Policijska operacija u Rio de Janeiru završila s najmanje 64 mrtvih! 'To je ratna zona...'

Dodao je da je u operaciji u favelama Alemao i Penha sudjelovalo 2500 pripadnika snaga sigurnosti. Riječ je o siromašnim, gusto naseljenim predgrađima Rija, drugog najvećeg brazilskog grada. Favele se nalaze blizu međunarodne zračne luke. Nakon početka operacije, rano u utorak se dizao dim iznad spektakularnih znamenitosti grada dok su bande palile automobile kako bi usporile napredovanje oklopnih vozila. | Foto: ALINE MASSUCA/REUTERS