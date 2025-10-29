Obavijesti

Galerija

Komentari 0
UPAD U FAVELU

FOTO Policijska operacija u Rio de Janeiru završila s najmanje 64 mrtvih! 'To je ratna zona...'

Policija u Rio de Janeiru pokrenula je u utorak veliku operaciju protiv jedne od najvećih bandi u gradu. Operacija je završila sa 64 mrtvih, četvero stradalih su policajci...
Police operation against drug trafficking at the favela do Penha in Rio de Janeiro
Policija u Rio de Janeiru pokrenula je u utorak veliku operaiju protiv jedne od najvećih bandi u gradu. Operacija je završila sa 64 mrtvih, četvero stradalih su policajci... | Foto: ALINE MASSUCA/REUTERS
1/24
Policija u Rio de Janeiru pokrenula je u utorak veliku operaiju protiv jedne od najvećih bandi u gradu. Operacija je završila sa 64 mrtvih, četvero stradalih su policajci... | Foto: ALINE MASSUCA/REUTERS
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025