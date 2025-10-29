FOTO Policijska operacija u Rio de Janeiru završila s najmanje 64 mrtvih! 'To je ratna zona...'

Policija u Rio de Janeiru pokrenula je u utorak veliku operaciju protiv jedne od najvećih bandi u gradu. Operacija je završila sa 64 mrtvih, četvero stradalih su policajci...
Policija u Rio de Janeiru pokrenula je u utorak veliku operaiju protiv jedne od najvećih bandi u gradu. Operacija je završila sa 64 mrtvih, četvero stradalih su policajci...
| Foto: ALINE MASSUCA/REUTERS
Policija u Rio de Janeiru pokrenula je u utorak veliku operaiju protiv jedne od najvećih bandi u gradu. Operacija je završila sa 64 mrtvih, četvero stradalih su policajci...
|
Foto: ALINE MASSUCA/REUTERS
Policija u Rio de Janeiru pokrenula je u utorak veliku operaiju protiv jedne od najvećih bandi u gradu. Operacija je završila sa 64 mrtvih, četvero stradalih su policajci...
| Foto: ALINE MASSUCA/REUTERS
Vlasti su operaciju opisale kao najveću dosad protiv kriminalne skupine Comando Vermelho. Broj poginulih koji je potvrdio guverner Rija Claudio Castro, među kojima su četiri policajca, više je nego dvostruko veći od najsmrtonosnije prethodne policijske operacije u Riju.
| Foto: ALINE MASSUCA/REUTERS
Castro je potvrdio da je uhićena 81 osoba dok su policajci pokušavali uručiti 250 naloga za uhićenje i pretres u operaciji usmjerenoj na navodne narkobosove i njihove operacije pranja novca. "Stojimo čvrsto protiv narkoterorizma", napisao je Castro na društvenim mrežama.
| Foto: ALINE MASSUCA/REUTERS
Dodao je da je u operaciji u favelama Alemao i Penha sudjelovalo 2500 pripadnika snaga sigurnosti. Riječ je o siromašnim, gusto naseljenim predgrađima Rija, drugog najvećeg brazilskog grada. Favele se nalaze blizu međunarodne zračne luke. Nakon početka operacije, rano u utorak se dizao dim iznad spektakularnih znamenitosti grada dok su bande palile automobile kako bi usporile napredovanje oklopnih vozila.
| Foto: ALINE MASSUCA/REUTERS
Nakon što su najžešće borbe jenjale, Reutersov novinar vidio je specijalne policajce kako okupljaju desetke muškaraca golih do pasa. Članovi obitelji jecajući su se okupili ispred javne bolnice pružajući pomoć ozlijeđenima.
| Foto: ALINE MASSUCA/REUTERS
Velike policijske operacije nisu neuobičajene uoči velikih međunarodnih događaja u Riju. Odvile su se i prije Svjetskog nogometnog prvenstva 2014., Olimpijskih igara 2016. te samita G20 2024. godine. Rio će idući tjedan biti domaćin skupa C40 svjetskih gradonačelnika i dodjele nagrade Earthshot britanskog princa Williama na koju stižu pop zvijezda Kylie Minogue i četverostruki svjetski prvak Formule 1 Sebastian Vettel.
| Foto: ALINE MASSUCA/REUTERS
Dijelovi grada izgledali su kao ratna zona...
| Foto: ALINE MASSUCA/REUTERS
Bande su pucale po policiji, ali su koristili i dronove naoružane granatama!
| Foto: ALINE MASSUCA/REUTERS
Foto ALINE MASSUCA/REUTERS
Foto ALINE MASSUCA/REUTERS
Foto ALINE MASSUCA/REUTERS
Foto ALINE MASSUCA/REUTERS
Foto ALINE MASSUCA/REUTERS
Foto ALINE MASSUCA/REUTERS
Foto ALINE MASSUCA/REUTERS
Foto ALINE MASSUCA/REUTERS
Foto ALINE MASSUCA/REUTERS
Foto ALINE MASSUCA/REUTERS
Foto ALINE MASSUCA/REUTERS
Foto ALINE MASSUCA/REUTERS
Foto ALINE MASSUCA/REUTERS
Foto ALINE MASSUCA/REUTERS
Foto ALINE MASSUCA/REUTERS