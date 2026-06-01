FOTO Policijski sat i prosvjedi ispred ICE-a: Hrana je odvratna, loše postupaju sa zatvorenicima
Gradonačelnik Newarka Ras Baraka (iz redova Demokrata) u nedjelju je proglasio policijski sat oko useljeničkog pritvorskog centra u gradu, gdje već danima traju sukobi između prosvjednika i policije. Delaney Hall, privatni zatvor koji koristi Imigracijska i carinska služba (ICE), u središtu je prosvjeda od prošlog tjedna.
Prosvjedi su se nastavili i u nedjelju nakon stupanja na snagu noćnog policijskog sata u blizini Delaney Halla, objekta Imigracijske i carinske službe (ICE) u Newarku u New Jerseyju, a razlog su navodni nehumani uvjeti u kojima borave pritvorenici | Foto: Ryan Murphy