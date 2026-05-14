Iz PU zagrebačke javili su nam da su dojavu o nesreći zaprimili oko 18:50, a ozlijeđenih osoba nema
OČEVID U TIJEKU
FOTO Policijskim autom udarili su u stup semafora u Zagrebu
Kako nam javlja naš čitatelj, kod željezničke stanice Vrapče jedno policijsko vozilo udarilo je u stup.
Informaciju su nam potvrdili i iz PU zagrebačke, gdje su nam javili kako su dojavu zaprimili oko 18 sati i 50 minuta te kako je riječ o naletu službenog policijskog vozila na stup semafora. Ozlijeđenih osoba nema, a očevid je u tijeku.
