FOTO Policijskim autom udarili su u stup semafora u Zagrebu

Kako nam javlja naš čitatelj, kod željezničke stanice Vrapče jedno policijsko vozilo udarilo je u stup.

Informaciju su nam potvrdili i iz PU zagrebačke, gdje su nam javili kako su dojavu zaprimili oko 18 sati i 50 minuta te kako je riječ o naletu službenog policijskog vozila na stup semafora. Ozlijeđenih osoba nema, a očevid je u tijeku.