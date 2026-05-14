USKOK IH PROVJERAVA Karate savez od države naplatio već plaćeni smještaj natjecatelja!
Iako su strani natjecatelji preko svojih saveza plaćali smještaj na prvenstvu, državi je prikazano da je trošak od 300.000 eura platio Savez kako bi proračun pokrio više od pola tog troška. Tu je i misteriozni račun...
Hrvatski karate savez neistinito je prikazao Ministarstvu turizma i sporta trošak smještaja natjecatelja u vrijednosti čak 300.000 eura kako bi pravdao dobivene državne novce za Europsko prvenstvo u karateu održano u Zadru prije dvije godine. Iako su nacionalni savezi više od 50 zemalja koje su sudjelovale platili smještaj za svoje natjecatelje, to je prikazano Ministarstvu kao da je Karate savez platio smještaj za njih.