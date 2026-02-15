Obavijesti

FOTO Poplava pogodila okolicu Ploča: 'Htio sam otići na WC pa sam iz kreveta završio u vodi'
Foto: rogotin.hr

Neke obitelji od jutra ispumpavaju vodu iz kuća. Nažalost, laminat, ali i druge drvene stvari već su uništene

Stanovnici Rogotina i Šarić Struge nedaleko Ploča neugodno su se iznenadilo nakon što im je voda u jutarnjim nedjeljnim satima prodrla u domove, piše portal Rogotin.

- Oko pet sati ujutro probudio sam se i htio otići u wc, ali sam iz kreveta završio u vodi - rekao je Velimir Žderić iz Rogotin.

Foto: Rogotin.hr

Voda je oštetila namještaj, kuhinjske elemente, ali i mnoge druge predmete. Uništena je i kolekcija stripova koju čuva don Ante Žderić.

Neke obitelji od jutra ispumpavaju vodu iz kuća. Nažalost, laminat, ali i druge drvene stvari već su uništene.

Foto: Rogotin.hr

Mještani Rogotina požalili su se da za vrijeme plime voda u mjesto prodire prokopom iz Neretve. Uz to je problem i pritisak vode iz mora četiri kilometara dugim kanalom koji spaja jezero Vlašku i more.

