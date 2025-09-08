ZAZVONILA ŠKOLSKA ZVONA
FOTO Povratak u školske klupe: Evo kako izgleda 1. dan škole po Hrvatskoj: Vlada uzbuđenje...
Gotovi su ljetni praznici, učenici u Hrvatskoj vraćaju se u školske klupe. Neki su puni entuzijazma, uzbuđeni su, veseli ih što će opet vidjeti prijatelje.. A drugi bi da je ljeto još malo potrajalo... Nova školska godina počinje u ponedjeljak za 444.500 učenika, među kojima je 36.000 prvašića. Prvo polugodište traje od ponedjeljka 8. rujna 2025. do 23. prosinca 2025. godine. U velikoj galeriji pogledajte kako je izgledao prvi dan škole u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Rijeci...