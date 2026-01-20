Pored nje su dvije kamp kućice koje su oštećene u požaru. Požar je buknuo u naselju Iver u Sesvetskom Kraljevcu
UŽAS
VIDEO Požar kamp kućice kraj Sesveta: Širi se gusti dim
Čitanje članka: < 1 min
Buknuo je požar na kamp kućici kraj Sesveta, potvrdili su nam zagrebački vatrogasci. Požar je buknuo u naselju Iver u Sesvetskom Kraljevcu u utorak popodne. Sliku požara poslao nam je naš čitatelj.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Kako su nam kazali vatrogasci, riječ je o požaru kamionske prikolice koja je preuređena za stanovanje. Pored nje su dvije kamp kućice koje su oštećene uslijed požara.
Kamp kućica je u cijelosti izgorjela, a u njoj je i agregat na motorni pogon za struju koji pokreće el. automobile u lunaparku. Također su nagorjele iste takva prikolice koje su se nalazila pored.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku