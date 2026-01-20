Obavijesti

UŽAS

VIDEO Požar kamp kućice kraj Sesveta: Širi se gusti dim

Piše Veronika Miloševski,
Foto: Čitatelj 24sata

Pored nje su dvije kamp kućice koje su oštećene u požaru. Požar je buknuo u naselju Iver u Sesvetskom Kraljevcu

Buknuo je požar na kamp kućici kraj Sesveta, potvrdili su nam zagrebački vatrogasci. Požar je buknuo u naselju Iver u Sesvetskom Kraljevcu u utorak popodne. Sliku požara poslao nam je naš čitatelj.

Požar u Sesvetama 00:54
Požar u Sesvetama | Video: Čitatelj 24sata

Kako su nam kazali vatrogasci, riječ je o požaru kamionske prikolice koja je preuređena za stanovanje. Pored nje su dvije kamp kućice koje su oštećene uslijed požara. 

Foto: Čitatelj 24sata

Kamp kućica je u cijelosti izgorjela, a u njoj je i agregat na motorni pogon za struju koji pokreće el. automobile u lunaparku. Također su nagorjele iste takva prikolice koje su se nalazila pored.

Foto: Čitatelj 24sata

