VIDEO Požar kamp kućice kraj Sesveta: Širi se gusti dim

Buknuo je požar na kamp kućici kraj Sesveta, potvrdili su nam zagrebački vatrogasci. Požar je buknuo u naselju Iver u Sesvetskom Kraljevcu u utorak popodne. Sliku požara poslao nam je naš čitatelj.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:54 Požar u Sesvetama | Video: Čitatelj 24sata

Kako su nam kazali vatrogasci, riječ je o požaru kamionske prikolice koja je preuređena za stanovanje. Pored nje su dvije kamp kućice koje su oštećene uslijed požara.

Foto: Čitatelj 24sata

Kamp kućica je u cijelosti izgorjela, a u njoj je i agregat na motorni pogon za struju koji pokreće el. automobile u lunaparku. Također su nagorjele iste takva prikolice koje su se nalazila pored.

Foto: Čitatelj 24sata