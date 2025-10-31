FOTO Požar 'progutao' tvornicu u Pleternici, poznat je i uzrok

Mjesec i pol dana prošlo je od požara koji je u potpunosti uništio Windor tvornicu stolarije u mjestu Buk kod Pleternice. Policija PU Požeško slavonske u petak je objavila da je poznat uzrok požara.

- Vještaci Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić utvrdili su da je uzrok požara kvar na neonskom rasvjetnom tijelu odakle se požar proširio – stoji u priopćenju policije te se dodaje da slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

Foto: Ivica Galovic/pixsell

Podsjetimo. U ponedjeljak 15. rujna 2025. oko 15.20 sati u mjestu Buk, u krugu trgovačkog društva Windor došlo je do požara. On je ugašen tek u večernjim satima. Materijalna je šteta velika, a izgorio je velik dio materijala i proizvodnih strojeva.

- Zbog veličine požara i činjenice da su u blizini obiteljske kuće i crkva, u Buk su došli i vatrogasci iz okolnih postrojbi pa je na terenu 12 vatrogasnih vozila i 40 vatrogasaca – tada su rekli iz DVD-a Pleternica dodavši da je stanje bilo alarmantno, jer su u blizini bile obiteljske kuće i crkva.

Foto: ivica galovic/Pixsell

- Dolaskom na mjesto požara uočeno je da gori velika površina, proizvodna hala - rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Marko Ašenberger potvrdivši da su dojavu o požaru Javna vatrogasna postrojba Požeško-slavonske županije i DVD Pleternica dobili u 15.32 sati. - Ono što vas ne ubije to vas samo ojača. Kad ćemo krenuti ponovno u proizvodnju ovisi o puno faktora. Računam da ćemo do kraja godine uspjeti osposobiti ove vitalne pogone i nastaviti proizvodnju - rekao je Stjepan Franjić, vlasnik i osnivač tvrtke Windor, neposredno nakon što je požar ugašen..