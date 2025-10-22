Požar su ugasili djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca, a policija provodi očevid
VIDEO Požar gutao automobil u Karlovcu: Vatra se proširila na susjedni auto na parkingu
Noćas oko ponoći na parkiralištu u gradskoj četvrti Luščić u Karlovcu buknuo je požar na osobnom automobilu muškarca (49), javila je karlovačka policija. Požar automobila je potom zahvatio i parkirani automobil muškarca (61).
Požar su ugasili djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca. Na mjestu događaja će biti proveden očevid kao i daljnje kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja uzroka i okolnosti nastanka požara.
