VIDEO Požar gutao automobil u Karlovcu: Vatra se proširila na susjedni auto na parkingu

Noćas oko ponoći na parkiralištu u gradskoj četvrti Luščić u Karlovcu buknuo je požar na osobnom automobilu muškarca (49), javila je karlovačka policija. Požar automobila je potom zahvatio i parkirani automobil muškarca (61).

Požar su ugasili djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca. Na mjestu događaja će biti proveden očevid kao i daljnje kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja uzroka i okolnosti nastanka požara.