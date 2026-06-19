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BRUTALAN NAPAD U DUBRAVI

FOTO Prepoznajete li muškarca? Policija ga traži. Maloljetnici u Zagrebu pokušali ubiti mladića

Piše Veronika Miloševski,
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FOTO Prepoznajete li muškarca? Policija ga traži. Maloljetnici u Zagrebu pokušali ubiti mladića
Foto: PU zagrebačka

Napad se dogodio početkom lipnja u večernjim satima. Skupina mladića umalo je usmrtila muškarca u zagrebačkoj Dubravi

Zagrebačka policija uhitila je sedmoricu maloljetnika koje sumnjiči za sudjelovanje u brutalnom napadu na mlađeg muškarca u Dubravi. Istraga je pokrenuta nakon što je policija 17. lipnja zaprimila videosnimku događaja, a svi osumnjičeni identificirani su i uhićeni u manje od 24 sata.

Foto: PU zagrebačka

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da su osumnjičeni, 8. lipnja u večernjim satima, s ciljem da usmrte za sada nepoznatog muškarca, nakon verbalne prepirke, fizički napali mladića.

- Prvo mu je jedan od osumnjičenih maloljetnika zadao više udaraca rukama u predjelu glave i tijela, zbog čega je oštećeni pao na tlo, a maloljetnik ga je nastavio udarati. U tome su mu se pridružila ostala četvorica maloljetnika, koji su zadali više udaraca nogama u predjelu glave i tijela te ga nastavili udarati sve dok nije izgubio svijest - naveli su iz policije.

Nakon što su petorica prestala s napadom, šesti ga je maloljetnik više puta udario nogom u glavu i tijelo. Cijelom događaju prisustvovao je i sedmi maloljetnik koji je promatrao napad te ostale verbalno bodrio i poticao na činjenje kaznenog djela.

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Po provedenom kriminalističkom istraživanju, osumnjičeni su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku. Za petoricu maloljetnika se sumnja da su počinila kazneno djelo pokušaja ubojstva, za šestog maloljetnika kazneno djelo sudjelovanja u tučnjavi, a za sedmog kazneno djelo nasilničkog ponašanja.

Nakon provedenog postupka na Županijskom sudu u Zagrebu, maloljetnici su pušteni na slobodu uz izrečene mjere opreza, i to obvezu javljanja u nadležnu policijsku postaju te privremenu mjeru nadzora Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

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Na fotografijama je osoba za koju se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenom kaznenom djelu. Policija moli građane da ukoliko imaju korisne informacije o osobi s fotografije da ih o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192. Korisne informacije mogu dostaviti i putem e-mail adresa zagrebacka@policija.hr ili iii.pp.zagreb@mup.hr.

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