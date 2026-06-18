Teleskopskom palicom i nožem napao muškarca u Rijeci. Mladić uhićen zbog pokušaja ubojstva

Riječka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg sumnjiče za pokušaj ubojstva.

Prema sumnjama policije, incident se dogodio u ranim jutarnjim satima u utorak, na području Rijeke. Nakon verbalnog sukoba, 29-godišnjak je fizički napao 54-godišnjeg muškarca, pri čemu je koristio teleskopsku palicu i nož.

U napadu je 54-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život. Hitno mu je pružena liječnička pomoć u KBC-u Rijeka, gdje su liječnici utvrdili težinu ozljeda.

Iako policija ne navodi točnu lokaciju napada, neslužbeno doznajemo da se obračun zbio u samom središtu grada.

Po završetku kriminalističkog istraživanja, policija je protiv osumnjičenog podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela pokušaja ubojstva. Nakon toga predan je pritvorskom nadzorniku.