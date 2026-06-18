Riječka policija prijavila je 29-godišnjeg hrvatskog državljanina za pokušaj ubojstva nakon što je, u utorak u ranim jutarnjim satima teleskopskom palicom i nožem teško ozlijedio 54-godišnjaka.
Teleskopskom palicom i nožem napao muškarca u Rijeci. Mladić uhićen zbog pokušaja ubojstva
Riječka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg sumnjiče za pokušaj ubojstva.
Prema sumnjama policije, incident se dogodio u ranim jutarnjim satima u utorak, na području Rijeke. Nakon verbalnog sukoba, 29-godišnjak je fizički napao 54-godišnjeg muškarca, pri čemu je koristio teleskopsku palicu i nož.
U napadu je 54-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život. Hitno mu je pružena liječnička pomoć u KBC-u Rijeka, gdje su liječnici utvrdili težinu ozljeda.
Iako policija ne navodi točnu lokaciju napada, neslužbeno doznajemo da se obračun zbio u samom središtu grada.
Po završetku kriminalističkog istraživanja, policija je protiv osumnjičenog podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela pokušaja ubojstva. Nakon toga predan je pritvorskom nadzorniku.
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