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Teleskopskom palicom i nožem napao muškarca u Rijeci. Mladić uhićen zbog pokušaja ubojstva

Piše Meri Tomljanović,
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Teleskopskom palicom i nožem napao muškarca u Rijeci. Mladić uhićen zbog pokušaja ubojstva
Foto: PU krapinsko-zagorska

Riječka policija prijavila je 29-godišnjeg hrvatskog državljanina za pokušaj ubojstva nakon što je, u utorak u ranim jutarnjim satima teleskopskom palicom i nožem teško ozlijedio 54-godišnjaka.

Riječka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg sumnjiče za pokušaj ubojstva.

Prema sumnjama policije, incident se dogodio u ranim jutarnjim satima u utorak, na području Rijeke. Nakon verbalnog sukoba, 29-godišnjak je fizički napao 54-godišnjeg muškarca, pri čemu je koristio teleskopsku palicu i nož.

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U napadu je 54-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život. Hitno mu je pružena liječnička pomoć u KBC-u Rijeka, gdje su liječnici utvrdili težinu ozljeda.

Iako policija ne navodi točnu lokaciju napada, neslužbeno doznajemo da se obračun zbio u samom središtu grada.

Po završetku kriminalističkog istraživanja, policija je protiv osumnjičenog podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela pokušaja ubojstva. Nakon toga predan je pritvorskom nadzorniku.

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