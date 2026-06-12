Drama na Peščenici. Pucao je iz auta u dvojicu mladića i dao se u bijeg: 'Pronašao sam metak!'

Zagrebačka policija istražuje pucnjavu koja se u četvrtak navečer dogodila na području Peščenice. Nepoznati počinitelj navodno je nakon verbalnog sukoba iz automobila ispalio više hitaca prema dvojici mladića, no srećom nitko nije ozlijeđen.

Policijska uprava zagrebačka dojavu o pucnjavi u Andrilovečkoj ulici zaprimila je oko 20.30 sati. Dolaskom na mjesto događaja policajci nisu zatekli nikoga, no nedugo potom zaprimili su prijavu dvojice 25-godišnjaka koji su opisali što se dogodilo.

Prema dosad utvrđenim informacijama, nepoznati počinitelj nalazio se u osobnom automobilu te je nakon verbalnog sukoba ispalio više hitaca u smjeru dvojice mladića. U trenutku pucnjave jedan od njih nalazio se u vozilu, dok je drugi bio izvan njega. Hici su ispaljeni i prema samom automobilu.

Nekoliko uznemirenih čitatelja javilo se redakciji 24sata, a od zagrebačke policije sinoć smo dobili informaciju o zaprimljenoj dojavi te da na mjestu događaja nisu nikog zatekli. Jedan od čitatelja kazao nam je da je nakon drame pronašao metak te ga predao policiji.

- Bila su tu tri automobila, Peugeot menta boje, Mini Copper i crna Škoda - otkrio nam je.

Unatoč pucnjavi, nitko nije ozlijeđen. Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i identificirala počinitelja.