FOTO Hrvatske građevine sjećate li ga se? Orešković prije 10 godina postao premijer
Tihomir Orešković je prije deset godina postao prvi nestranački predsjednik Vlade Republike Hrvatske. Pola godine kasnije, 16. lipnja 2016. Sabor mu je izglasao nepovjerenje, pa je Lijepa naša išla na prijevremene izbore.
Orešković je rođen 1966. godine u Zagrebu. Nakon odlaska u Kanadu 1968. godine, na sveučilištu McMaster University u Ontariju diplomirao je kemiju 1989. Na istom sveučilištu 1991. stječe MBA diplomu iz financija i informacijskih sustava. | Foto: Borna Filic/PIXSELL