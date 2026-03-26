FOTO Stablo zdrobilo auto u Podsusedu! Zbog nevremena prometni kolaps u centru ZG-a

Piše Iva Tomas, Julia Očić,
Čitanje članka: 2 min
Živim tamo i vidio sam da se srušilo preko sve tri trake, to će sada biti kolaps kompletnog Zelenog vala. Jedini put kojim se može proći je na Ilicu, ali previše je prometa, baš je opća blokada, kaže nam čitatelj

Nevrijeme i jak vjetar srušili su nekoliko stabala u Zagrebu te stvorili apsolutni kaos. Kako nam javlja jedan čitatelj, u Podsusedu je jedno stablo zdrobilo automobil nakon što je palo na cestu.

Na križanju Gundulićeve i Ulice Andrije Hebranga također se urušilo stablo te je nastao prometni kolaps, javljaju nam naši čitatelji. 

- Stablo se srušilo na cestu na križanju Gundulićeve i Ulice Andrije Hebranga. Nijedan automobil nije nastradao, nekim čudom - kaže nam jedan čitatelj, koji se našao na mjestu događaja.

- Živim tamo i vidio sam da se srušilo preko sve tri trake, to će sada biti kolaps kompletnog Zelenog vala. Jedini put kojim se može proći je na Ilicu, ali previše je prometa, baš je opća blokada. Tamo gdje se stablo srušilo bio je parkiran jedan automobil, ali ljudi u njemu su dobro, nitko nije nastradao. Kad sam vidio što se dogodilo, odlučio sam vam poslati u slučaju da se netko od čitatelja spremao poći tim putem pa da ga na vrijeme zaustavimo. Ako u tome uspijemo, napravili smo dobro djelo - govori nam drugi čitatelj. 

Prometni kaos u tom dijelu grada vidi se i na Google kartama te ovim putem apeliramo na čitatelje da zaobilaze spomenute ulice dok se problem ne riješi.

Do sada je na području Zagrebačke županije bilo 57 tehničničkih intervencija. Na terene je izašlo 190 vatrogasaca sa 77 vozila.

